Ataque en secundaria de Querétaro: Procesan a estudiante de 13 años por homicidio en grado de tentativa

Adolescente y sus padres son vinculados a proceso tras ataque en secundaria de Querétaro. (Foto: Fiscalía Querétaro)

En Querétaro, el adolescente que agredió con arma blanca a cuatro personas el pasado 30 de septiembre al interior de una escuela secundaria de la capital de Querétaro, fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa.

De igual forma, los padres del estudiante de 13 años también han sido vinculados a proceso penal por el delito de desobediencia.

La tarde de este miércoles, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que obtuvo la vinculación a proceso del adolescente por el delito de homicidio en grado de tentativa, relacionado con la agresión ocurrida el 30 de septiembre de 2026 al interior de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada sobre Avenida del Parque, en la colonia Paseos de San Miguel en la ciudad de Querétaro.

Ese día, el adolescente agredió con dos cuchillos a un estudiante y tres trabajadores administrativos de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera.

¿Qué se sabe de la agresión de un estudiante en Querétaro?

Los hechos ocurrieron después del recreo, cuando el agresor no ingresó a su salón de clases y se quedó deambulando en el patio de la institución.

En un momento determinado, el alumno se abalanzó en contra de las cuatro personas que en ese momento se encontraban en el patio.

Las víctimas de la agresión fueron un alumno, la subdirectora, una prefecta y un intendente, quienes resultaron con heridas en brazos y piernas.

Los cuatro lesionados fueron trasladados a un hospital donde permanecieron durante varios días y los reportan fuera de peligro.

El alumno agresor fue detenido de inmediato y entregado a las autoridades competentes.

De acuerdo con los datos de prueba integrados a la investigación, el adolescente habría utilizado objetos punzocortantes para agredir a las cuatro personas que se encontraban dentro del plantel educativo.

Fiscalía de Querétaro investiga agresión en escuela de la capital

La Fiscalía de Querétaro informó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, inició de manera inmediata las investigaciones, con intervención de personal ministerial, policial y pericial.

La institución dice que se realizaron diligencias de cateo que permitieron recabar indicios y datos de prueba relevantes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

La Fiscalía informó que durante uno de estos cateos, realizado en un domicilio relacionado con la investigación, dos personas adultas, padres del adolescente, fueron detenidas al obstaculizar la diligencia.

¿Cómo va el proceso contra el estudiante de Querétaro?

Los padres del alumno fueron puestos a disposición de la autoridad competente y posteriormente vinculados a proceso penal por desobediencia y resistencia de particulares, dentro de una causa penal diversa.

Este 7 de octubre, personal ministerial especializado presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados, con los que se estableció la probable intervención del adolescente en los hechos.

Tras valorar lo expuesto, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso y otorgó dos meses de investigación complementaria.

Derivado de las actuaciones realizadas desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el adolescente fue puesto a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia bajo cuyo resguardo permanece.