Confirman muerte de ‘El Nene’, presunto líder de ‘Los Granados’ en Guerrero, tras disputa con su hijo

Rubén Granados Vargas, "El Nene", murió luego de una disputa con su hijo; autoridades lo detuvieron en varias ocasiones, pero nunca lograron una sentencia firme en su contra. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Rubén Granados Vargas, conocido en la región de la Costa Grande de Guerrero como “El Nene”, falleció la noche del lunes 26 de enero de 2026, luego de resultar herido por disparos durante una discusión familiar ocurrida el pasado 12 de enero en la comunidad de San Luis La Loma, en el municipio de Tecpan de Galeana.

De acuerdo con información aportada a medios locales, Rubén Granados Vargas era señalado por las autoridades como uno de los líderes delincuenciales de la organización criminal conocida como “Los Granados”, junto con su hermano Salvador Granados.

Disputa entre padre e hijo desató balacera y provocó la muerte de ‘El Nene’

Se detalló que la discusión que originó el ataque ocurrió con su hijo, identificado como “El Dany”, el 12 de enero en un rancho ubicado a pocos kilómetros de la comunidad de San Luis La Loma, inmueble que funcionaba como su base de operaciones.

Versiones refieren que el hoy occiso advirtió a su hijo que lo internaría en un centro de rehabilitación contra las adicciones, lo que desató el altercado y la posterior agresión a balazos, en la que el líder criminal resultó herido, así como uno de sus escoltas.

De acuerdo con información de las autoridades, “El Nene” fue trasladado junto con su escolta a un hospital de Zihuatanejo; sin embargo, por la gravedad de las lesiones, ambos fueron llevados a una clínica privado en el municipio de Morelia, en el estado de Michoacán.

Tras dos semanas internado en dicho nosocomio, se confirmó el fallecimiento de Rubén Granados, ocurrido durante la noche del lunes 26 de enero, según versiones cercanas al caso.

¿Quién era Rubén Granados, ‘El Nene’, líder del Cártel de los Granados?

Reportes oficiales indican que Rubén Granados fue capturado por primera vez en 2009 por fuerzas federales en la comunidad de San Luis La Loma, bajo el señalamiento de fungir como uno de los principales lugartenientes de una organización criminal y considerado un objetivo prioritario por su papel dentro del crimen organizado en la Costa Grande.

A lo largo de los años enfrentó diversas detenciones, incluida una en 2017; no obstante, recuperó su libertad en varias ocasiones sin que se consolidaran sentencias firmes en su contra.

Información de archivo señala que entre 2008 y 2009 se vinculó con el cártel de los Beltrán Leyva y, poco después, formó junto con su hermano la célula delictiva conocida como “Los Granados”, a la que se le atribuye operar en municipios como Tecpan de Galeana, Petatlán y Zihuatanejo, presuntamente dedicada al trasiego de drogas, extorsión y secuestro, además de la generación de violencia en la región.