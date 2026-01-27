Balean al asesor jurídico del ayuntamiento de Juchitán, Guerrero; es el segundo atentado en un año

La noche de este martes se informó que Giovanni Ruiz Nieves, asesor jurídico del Ayuntamiento de Juchitán, resultó herido por impactos de arma de fuego tras ser atacado por sujetos armados en la comunidad de Acatepec, en el municipio de Ometepec, en la región Costa Chica de Guerrero.

El ataque provocó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad, al tratarse del segundo atentado en su contra en el último año.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policíacas, los hechos ocurrieron la noche del lunes 26 de enero. Luego de que Ruiz Nieves fue lesionado a balazos, fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal, así como por paramédicos de Protección Civil, quienes procedieron a trasladarlo en una ambulancia con destino al hospital IMSS Bienestar, ubicado en la cabecera municipal de Ometepec.

No obstante, durante el trayecto, la unidad de emergencia fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta y una camioneta, quienes presuntamente intentaron perpetrar un nuevo ataque en contra del asesor jurídico. Pese a ello, el intento no se concretó, sin que hasta el momento se hayan precisado las circunstancias que lo impidieron.

Tras este segundo atentado, Giovanni Ruiz Nieves fue finalmente ingresado al hospital, donde el personal médico informó que su estado de salud es grave. Ante esta situación, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero, implementaron un operativo de resguardo en las inmediaciones del hospital IMSS Bienestar, como medida preventiva para salvaguardar la integridad del paciente.

Es el segundo atentado contra el asesor jurídico de Juchitán

Cabe señalar que, de acuerdo con información disponible, Ruiz Nieves ya había sido víctima de un ataque armado con anterioridad.

En el mes de junio de 2025, él y un acompañante resultaron heridos por disparos de arma de fuego cuando se desplazaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Acatepec-Ometepec. En aquel entonces, el ahora lesionado viajaba en compañía de otro hombre identificado como Fredy Ruiz, quien también resultó herido durante ese hecho violento.

Giovanni Ruiz Méndez, actualmente de 33 años de edad, es originario de la comunidad de Acatepec y se desempeña como asesor jurídico del Ayuntamiento del municipio de Juchitán.