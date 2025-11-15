Asesinan en un ataque directo a hijo de exalcalde de Ometepec en la Costa Chica

El ataque ocurrió cuando Efrén Neftalí Adame, a quien conocían como “Tali”, circulaba en el centro de Marquelia. (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Hombres armados asesinaron a Efrén Neftalí Adame García, hijo del tres veces alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, en el centro de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con los reportes policiacos, a la víctima le dispararon en al menos siete ocasiones con armas de alto poder.

El ataque ocurrió cuando Efrén Neftalí Adame, a quien conocían como “Tali”, circulaba en el centro de Marquelia

El crimen ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas de este viernes en pleno Centro del municipio de Marquelia, a unos metros del Zócalo, en la región Costa Chica del estado.

¿Qué sabemos del ataque al hijo del exalcalde de Ometepec?

El hijo del exalcalde de Ometepec se encontraba en las inmediaciones del negocio con razón social “Súper Lácteos ‘Marquelia’, cremería y salchichonería”, cuando fue atacado a balazos por sujetos armados, en pleno centro del municipio costeño de Marquelia, sobre el carril lateral del bulevar “René González Justo”.

Testigos del hecho refirieron que la agresión armada ocurrió cuando el empresario e hijo del exprimer edil de Ometepec, estaba acompañado por una de sus hijas, afuera de ese negocio.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos armados llegaron hasta el lugar y sin mediar palabra realizaron varios disparos en contra de Neftalí Adame, quien cayó herido de muerte.

De acuerdo con reportes oficiales, hombres fuertemente armados llegaron hasta una tienda donde se encontraba el hijo del exalcalde y le dispararon en la cabeza.

Tras los disparos, la gente corrió a esconderse, mientras los agresores huyeron.

El cuerpo de Neftalí Adame quedó tendido en la entrada del negocio, hasta donde más tarde arribaron sus familiares, levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta su domicilio.

Efrén Adame Montalván fue alcalde de Ometepec en tres ocasiones (2008-2012, 2018-2021 y 2021-2024) y en agosto de este año fue vinculado a proceso por presuntos delitos electorales.

Con información de Rosario García Orozcoy Quadratin