Acribillan a 3 personas en sepelio: Hermano de Romario Ventura, ex de MasterChef, entre los muertos

Tras la masacre en un sepelio, los atacantes tuvieron un enfrentamiento con las autoridades.

Un comando armado mató a tres personas y dejó a dos heridos que se encontraban en un sepelio, esto en el poblado de Playa Ventura, en el municipio de Copala, Guerrero.

Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 3 de septiembre, cuando dos personas hacían una tumba para enterrar a una persona que fue asesinada un día antes.

Esas dos personas murieron en el lugar; sin embargo, el ataque dejó otros tres heridos, uno de ellos murió más tarde.

Según informó Quadratín, una de las víctimas del ataque fue Ronaldo Ventura, hermano del influencer Romario Ventura, quien participó en el reality show Master Chef y perdió su casa por el huracán Otis. Por ahora, el creador de contenido no se pronunció en sus redes tras el ataque, y se desconoce si el asesinato de su hermano fue por algún tema relacionado con él.

Otro de los asesinados fue un joven llamado Francisco ‘N’, albañil de profesión, y del último hombre se desconoce su identidad.

Detienen a responsables de masacre en sepelio en Guerrero

Luego de cometer el ataque, los delincuentes fueron sorprendidos por un vehículo de la Marina sobre la carretera de Playa Ventura, lo que provocó un enfrentamiento a balazos en el que también participó la policía estatal.

Dos de los responsables del ataque fueron detenidos tras la balacera, se trata de un hombre de 20 y otro de 40 años, quienes intentaron huir por el monte; sin embargo, tras su arresto, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Acapulco, Guerrero.

Por ahora se desconoce si forman parte de algún cártel de Guerrero y si el ataque que cometieron tiene que ver con alguna disputa entre grupos criminales; sin embargo, al ser detenidos les encontraron fusiles AK-47, mejor conocidos como cuernos de chivo, así como chalecos tácticos.

Las autoridades no explicaron si hay más personas relacionadas con el asesinato, se espera que a lo largo de la semana brinden más información.

Con información de Quadratín.