¿Quién es Inés Omar Coronel Aispuro, cuñado de ‘El Chapo’ vinculado a un narcolaboratorio en Guerrero?

Inés Omar Coronel Aispuro es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, de la facción de Los Chapitos. (Fotoarte El Financiero / Cuartoscuro)

Inés Omar Coronel Aispuro estaría vinculado con una instalación destinada a la elaboración de drogas sintéticas que fue incautada en Petatlán, Guerrero, durante una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con información oficial, se trata del cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán y hermano mayor de Emma Coronel Aispuro, a quien la SSPC relaciona con las actividades delictivas del Cártel de Sinaloa, hoy dividida entre las facciones de La Mayiza y Los Chapitos.

De acuerdo con información oficial, las autoridades intervinieron cuatro inmuebles que operaban de manera articulada como un complejo clandestino para la producción de estupefacientes, el cual fue desmantelado para evitar su reutilización con fines ilícitos.

En el sitio se detectó capacidad para la producción simultánea de metanfetaminas, drogas de diseño conocidas como ‘Tusi’ y opioides sintéticos, una característica que lo distingue de otros narcolaboratorios, usualmente especializados en una sola sustancia.

La SSPC indicó que las instalaciones fueron inutilizadas conforme al protocolo, mientras que las autoridades federales dieron continuidad a las investigaciones para identificar a los responsables y la red criminal involucrada en estas actividades.

Inés Omar Coronel Aispuro y sus vínculos con Los Chapitos

Las indagatorias apuntan a que las operaciones en dicho narcolaboratorio estarían vinculadas con Inés Omar Coronel Aispuro, alias El Coronel, integrante del Cártel del Pacífico de la facción de Los Chapitos, supuestamente liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de ‘El Chapo’.

Autoridades destacan que Coronel Aispuro cuenta con antecedentes penales en los años 2013, 2014 y 2015, por delitos contra la salud en la modalidad de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana; y portación de arma de fuego.

Inés Omar es el mayor de los hermanos Coronel Aispuro. Según información de Milenio, fue detenido el 30 de abril de 2013 junto con su padre y otros cuatro sujetos. Posteriormente, en 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que fue sentenciado a 10 años y tres meses de prisión por posesión de marihuana con fines de comercio.

El caso de Édgar Coronel Aispuro: acusado por la fuga del ‘Chapo’ y absuelto

Édgar Coronel Aispuro, otro de los hermanos de Emma Coronel, fue acusado de participar en la planeación y el apoyo logístico de la fuga de ‘El Chapo’ del penal del Altiplano en julio de 2015, a través del túnel excavado bajo el centro penitenciario.

No obstante, en junio de 2024, un juez federal lo absolvió de ese cargo al determinar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en tiempo, modo y lugar.

Pese a dicha absolución, Coronel Aispuro permanece recluido en un centro federal de readaptación social por otros procesos penales relacionados con sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y recientemente un juzgado le negó el beneficio de la libertad anticipada.