‘Narcolaboratorio’ de Omar Coronel, cuñado del ‘Chapo’, es desmantelado por producir ‘Tusi’ y opioides

Las fuerzas federales incautaron, en Guerrero, un campamento clandestino empleado para la producción de una amplia gama de drogas sintéticas, incluida la Tusi, y una bodega con 25 mil litros y 12 toneladas de sustancias químicas.

Autoridades federales cuentan con indicios que vinculan estos lugares y actividades con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán.

Inés Omar Coronel Aispuro, alias Coronel, es integrante de la facción ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa y cuenta con antecedentes penales en 2013, 2014 y 2015, por delitos contra la salud en la modalidad de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana; y portación de arma de fuego.

¿Qué sabemos del narcolaboratorio de Omar Coronel Aispuro, cuñado del ‘Chapo’ Guzmán?

En el narcolaboratorio de Omar Coronel Aispuro se detectó capacidad para producir, simultáneamente metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como “Tusi” y opioides sintéticos, lo que resulta relevante frente a otros laboratorios especializados en una sola sustancia.

“Las instalaciones fueron inutilizadas para impedir su reutilización con fines ilícitos y se dio continuidad a las investigaciones”, refirieron las autoridades.

Autoridades aseguraron que estas acciones se realizaron conforme al marco legal y forman parte de los esfuerzos para debilitar las capacidades operativas de la delincuencia organizada.

“Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”, dijo sobre esta acción Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La operación, realizada en las últimas horas, fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con integrantes de la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana (SSPC).

“Se inhabilitó una instalación destinada a la elaboración de drogas y un presunto campamento de la delincuencia organizada, tras la intervención de cuatro inmuebles en Petatlán, Guerrero”, dijeron más tarde las dependencias en una tarjeta informativa.