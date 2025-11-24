Secretario de Marina refrenda defensa de la soberanía e interés marítimo

Recordó Raymundo Pedro Morales que la Marina, además de impulsar proyectos estratégicos, portuarios, ferroviarios y turísticos, brinda apoyo a la población frente a emergencias. [Fotografía. Cuartoscuro]

A 200 años de la consolidación de la independencia de México en el mar, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, refrendó el encargo inquebrantable de la institución de proteger la soberanía nacional y los intereses marítimos.

Al participar en el evento conmemorativo del bicentenario de la expulsión del último reducto español de México, que tuvo lugar en el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, el secretario destacó el momento histórico que vive el país al tener a su primera presidenta.

“A dos siglos de ese acontecimiento histórico, refrendamos nuestro compromiso, nuestro encargo inquebrantable de proteger y defender la soberanía nacional y los intereses marítimos porque siempre estamos prestos para ganar el barlovento, ya que quien gana el barlovento gana la batalla, porque somos la Armada de las y los mexicanos ”.

Dijo que la Armada de México tiene la responsabilidad de continuar el legado bicentenario que hoy los respalda como institución, misma que se prepara “permanentemente para la defensa de nuestra soberanía y fronteras marítimas”.

“Contribuimos para consolidarnos como una potencia marítima emergente, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones que nos representa ser un estado ribereño, de bandera y rector del puerto, lo cual hace valer el estado Derecho y la legalidad en todas las actividades llevadas a cabo en los mares y costas nacionales. Coadyuvamos con los tres órdenes de gobierno en labores de seguridad pública y seguridad interior mediante la estrategia nacional de Seguridad”.

Recordó que la Marina, además de impulsar proyectos estratégicos, portuarios, ferroviarios y turísticos, brinda apoyo a la población frente a emergencias como las recientes afectaciones por lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

Detalló que para atender a la ciudadanía, la institución activó el Plan Marina, movilizando más de cinco mil 735 elementos a través de 15 brigadas de respuesta a emergencias con apoyo de buques, aeronaves, drones, maquinaria pesada, plantas potabilizadoras, 70 centros de acopio, 276 operaciones aéreas, beneficiando a 27 mil 669 familias y un total de 110 mil 676 personas.

Con ello, afirmó, la Marina corresponde en “justa dimensión al cariño y confianza del pueblo de México”.