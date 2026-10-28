Apple presenta la MacBook Pro con pantalla táctil: ¿Cuánto costará en México?

Tras dos décadas rechazando la idea, Apple presentó un MacBook Pro renovado que incluye una pantalla táctil, dotando a su portátil estrella de una característica que se ha convertido en imprescindible en la industria de los ordenadores personales.

Este equipo, más delgado y mucho más ligero, disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas, es también el primer Mac con tecnología OLED (diodo orgánico emisor de luz), la misma que se utiliza en los últimos iPhones, iPads y otros dispositivos de Apple. Además, es el primer Mac con Dynamic Island, el elemento de pantalla familiar para los usuarios de iPhone.

El ordenador cuenta con una interfaz rediseñada y optimizada para pantallas táctiles, y se ofrece con los procesadores M5 Pro y M5 Max. La versión de 14 pulgadas tiene un precio inicial de 2899 dólares, mientras que el modelo de 16 pulgadas parte de los 3399 dólares.

Johny Srouji, director de hardware de Apple, calificó la nueva máquina como un “paso adelante monumental para la Mac”. Fue presentada en el escenario por el nuevo director ejecutivo, John Ternus, quien tomó las riendas de Cook el mes pasado.

¿Cuánto cuesta la nueva MacBook Pro OLED con pantalla táctil?

De acuerdo con la información de la página oficial de Apple en México, la MacBook Pro con pantalla PROLED XDR ya se encuentra en preventa y estará disponible a partir del 6 de noviembre.

En tanto, el precio de esta nueva Mac será desde los 64 mil 999 pesos con pago de contado para la versión de 14 pulgadas, mientras que la opción de 16 pylgadas tendrá un costo de 77 mil 999 pesos. El costo puede elevarse en caso de la elección de un chip u otro (M5 PRO y M5 Max) así como otras opciones de personalización.

Los clientes llevaban años presionando a la compañía para que adoptara las pantallas táctiles, que el iPhone, el iPad y el Apple Watch ayudaron a popularizar. Pero Apple tuvo que superar una oposición arraigada que existía desde hacía casi dos décadas.

El cofundador Steve Jobs criticó duramente los Mac táctiles en la última etapa de su carrera, llegando a calificarlos de “ergonómicamente pésimos”. Su sucesor, Tim Cook, afirmó que combinar un portátil y una tableta sería como fusionar un frigorífico y una tostadora. Otros ejecutivos de la compañía se rieron de la idea en entrevistas.

Sin embargo, hace unos cuatro años, Cook y Ternus se convirtieron en defensores de abandonar la ortodoxia del pasado y adoptar una pantalla táctil en el MacBook Pro, según informó Bloomberg News. La esperanza es darle un nuevo impulso a la Mac y aumentar los ingresos con precios más altos gracias a funciones más avanzadas.

Bloomberg News informó por primera vez en enero de 2023 sobre los planes de Apple para incorporar pantallas táctiles al MacBook Pro y, posteriormente, detalló las nuevas pantallas, la interfaz de software, los procesadores, los precios y los cambios de diseño.

A principios de esta semana, Apple lanzó una nueva MacBook Pro de gama baja con chip M6 y pantalla de 14 pulgadas, una iMac actualizada y un iPad mini renovado con pantalla OLED y un precio más elevado. Estos lanzamientos culminan un excelente año de novedades para Apple, que puso a la venta el iPhone Duo el viernes pasado.