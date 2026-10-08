¡No la vayas a rayar! Apple presentará su primera Macbook touch y una nueva iPad Mini

Apple Inc ., que ya tiene previsto presentar una estrategia renovada para el hogar inteligente la próxima semana, planea un segundo lanzamiento en octubre para presentar su primer MacBook con pantalla táctil y un nuevo iPad mini.

Según fuentes cercanas al asunto, el lanzamiento del producto está programado para el martes 27 de octubre o alrededor de esa fecha. Los anuncios de fin de mes también incluirán versiones del MacBook Pro de 14 pulgadas y del iMac con chips M6, indicaron estas fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato dado que los planes aún no son públicos.

Al igual que en su evento sobre hogares inteligentes del 13 de octubre, el próximo lanzamiento incluirá una presentación en video en línea y un encuentro presencial para la prensa. El debut de Mac y iPad estará dirigido a profesionales creativos que trabajan en producción de video, edición de fotos y producción musical. Apple realizó por última vez una presentación de este tipo sobre nuevos productos en Los Ángeles en 2024.

Estas presentaciones forman parte de una serie récord de nuevos productos lanzados bajo la dirección del director ejecutivo John Ternus, quien asumió el cargo el mes pasado. Su objetivo es impulsar al gigante tecnológico hacia nuevos mercados y aumentar los ingresos provenientes de servicios relacionados.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

El evento que Apple celebrará la próxima semana incluirá su primer centro de control para el hogar inteligente con pantalla, un nuevo HomePod mini y un decodificador Apple TV actualizado, todos con el asistente de IA Siri como protagonista. Además, Apple presentará un ecosistema para el hogar que incluirá accesorios de LG Electronics Inc. y Schneider Electric SE.

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El evento de Mac y iPad marcará la tan esperada incursión de Apple en las computadoras táctiles. Las nuevas MacBook Pro, con nombre en clave K114 y K116, serán más ligeras que los modelos actuales y contarán con pantallas OLED, una tecnología de visualización más nítida (diodo orgánico emisor de luz). Los dispositivos también incluirán la interfaz en pantalla Dynamic Island, familiar para los usuarios de iPhone . Bloomberg News informó por primera vez sobre este proyecto en 2023.

Los nuevos Mac M6 —con nombre en clave J804 y J833— tendrán el mismo aspecto que sus versiones actuales, mientras que el nuevo iPad mini —con nombre en clave J510— también incluirá una pantalla OLED, una cámara para videoconferencias que se desplaza hacia el lateral y un sistema de altavoces renovado. La compañía planea lanzar otros nuevos Mac y iPad durante la primera mitad del próximo año, según informó Bloomberg.