¡Atrápalos todos! Coleccionista roba casi 55 mdd en criptomonedas y los gasta en cartas Pokémon

Entre los bienes incautados hay cartas raras de Pokémon y de 'Magic: The Gathering' valuadas en más de 3 millones de dólares.

Un consultor de ciberseguridad fue declarado culpable de robar casi 55 millones de dólares en criptomonedas y gastar parte del dinero en cartas raras de Pokémon y otros objetos de colección.

Jonathan Spalletta fue condenado el miércoles por un jurado de Nueva York después de poco más de dos horas de deliberación. La fiscalía lo acusó de llevar a cabo dos ataques en 2021 contra Uranium Finance, una plataforma de intercambio de criptomonedas que cerró después de que sustrajera unos 55 millones de dólares.

Spalletta enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por un delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash. El juez federal de distrito Jed Rakoff fijó la lectura de la sentencia para el 16 de febrero.

El caso llamó la atención, en parte, por lo que Spalletta compró después con el dinero, según la fiscalía. Las autoridades incautaron en su domicilio de Maryland cartas raras de Pokémon y Magic: The Gathering valoradas en más de 3 millones de dólares, además de unos 31 millones en criptomonedas.

Spalletta también pagó más de 600 mil dólares por una antigua moneda romana que conmemora el asesinato de Julio César y 137 mil dólares por un fragmento del “Flyer” original de los hermanos Wright que Neil Armstrong llevó a la Luna.

Los abogados defensores argumentaron que Spalletta no pirateó la plataforma, sino que utilizó funciones de acceso público integradas en sus contratos inteligentes, sin recurrir a credenciales falsificadas ni a código malicioso.

Hackers roban cerca de 320 millones de dólares en bitcoin

El pasado 7 de septiembre, una blockchain utilizada por varias bolsas de criptomonedas para transferir bitcoin sufrió un hackeo en el que fueron sustraídos 320 millones de dólares, el más reciente de una serie de ataques que han sacudido la confianza en la seguridad de los activos digitales.

Alrededor de 4 mil de los 4 mil 200 bitcoins almacenados en una billetera utilizada por Liquid Network fueron sustraídos, informó el operador de la plataforma en una publicación en X. Señaló que los responsables parecen ser “hackers de sombrero blanco”, que explotan vulnerabilidades de seguridad y suelen devolver los fondos, a veces a cambio de una recompensa.

“Las billeteras de Liquid se verán afectadas y lamentamos cualquier inconveniente”, señaló Liquid Network, y agregó que suspendió todas las nuevas transacciones. “Los miembros de la federación están trabajando activamente para resolver el problema y poder restablecer la actividad normal de la red”.

El hackeo es el más reciente de una serie de ataques que han puesto la ciberseguridad de las criptomonedas en el centro de atención. La semana pasada, un atacante sustrajo 6 millones de dólares de una plataforma de préstamos de activos digitales vinculada a Crypto.com. En agosto, un hackeo a Coldcard, la popular billetera offline de bitcoin, planteó interrogantes sobre la forma más segura de almacenar el activo digital.