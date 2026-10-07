Fallece ‘Maricarmen’, mujer de la tercera edad desalojada por no tener dinero para la renta, a los 87 años

La crisis de vivienda en la capital española se hizo efectiva en un caso que conmocionó a habitantes y miles de personas alrededor del mundo

María del Carmen Abascal, ‘Maricarmen’, la mujer que visibilizó la aguda crisis de vivienda en España cuando intentó ser desalojada, falleció a los 87 años.

Maricarmen, cuyo caso de desahucio provocó protestas masivas para exigir soluciones al Gobierno de Pedro Sánchez, tenía planeado regresar a su casa esto después de que alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria de su apartamento en el barrio de Retiro, en Madrid.

“Está muy contenta”, declaró su abogada Beatriz Duro a finales de septiembre.

María del Carmen Abascal pasó tiempo en el hospital después de ser sacada en camilla del apartamento donde había vivido durante siete décadas.

El acuerdo limitaba su alquiler a 30 por ciento de sus ingresos, lo que significa que no iba a pagar más de los 500 euros al mes que abonaba anteriormente.

Cronología del caso de ‘Maricarmen’: De su desalojo a las protestas en España

22 septiembre de 2026.- El Sindicato de Inquilinas de Madrid y colectivos del barrio de Retiro de la capital española convocan una concentración frente a la casa de Maricarmen para intentar frenar la orden judicial programada para el día siguiente.

A su vez, los abogados de la inquilina solicitan un aplazamiento prudencial del cuarto intento de lanzamiento judicial (término técnico del desahucio) para gestionar el desalojo de forma ordenada, pero la propiedad lo rechaza, aunque plantea como última oferta: rebajar el alquiler a 1.650 euros mensuales.

23 septiembre.- La comisión judicial lleva a cabo el desahucio. Maricarmen es evacuada del inmueble en una camilla y trasladada a un hospital público debido a su estado de salud y movilidad reducida.

A la vivienda de esta mujer acuden decenas de personas para pedir que pudiera permanecer en la casa donde vivió toda su vida.

26 septiembre.- Comienzan los primeros acampados en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, tras registrarse manifestaciones en la capital y otras ciudades españolas convocadas por colectivos por el derecho a la vivienda y en apoyo a Maricarmen.

26 septiembre.- Se difunde públicamente el mensaje grabado por Maricarmen solicitando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la prohibición efectiva de desahucios sin alternativa habitacional garantizada.

27 septiembre.- La Puerta del Sol se consolida como epicentro de asambleas informativas y protesta activa para exigir la aprobación del bautizado mediáticamente como ‘Decreto Maricarmen’ para prohibir lanzamientos sin alternativa habitacional.

En otras ciudades españoles también comienzan a surgir acampadas en plazas para presionar medidas urgentes en materia de vivienda.

28 septiembre.- La familia de Maricarmen y la empresa de alquileres Urbagestión acuerdan que pueda volver a su casa de forma inmediata como arrendataria por un precio que no supera el 30 % de sus ingresos netos.

29 septiembre.- El Consejo de Ministros aprueba dos decretos ley de vivienda que incluyen diversas medidas de protección ante los desahucios, estabilización de los contratos de alquiler y prohibición de la compra especulativa a los fondos.

30 septiembre.- Se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto sobre moratoria de desahucios hasta 2030, topes al alquiler y medidas fiscales.

Con información de AP y EFE