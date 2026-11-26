El fundador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, confirmó que el expriista Ernesto “Borrego” Gándara coordinará la campaña de Luis Donaldo Colosio Riojas para disputar la gubernatura de Sonora en 2027.

“Bueno, desde luego que tiene la capacidad y el talento para ser un gran gobernador. Para nosotros es muy grato que se esté incorporando a su proyecto una persona con la que tenemos una relación de muchos años. Ernesto ”Borrego" Gándara será el coordinador de la campaña", explicó el emecista a medios de comunicación.

Ernesto Gándara fue Presidente municipal de Hermosillo, Sonora en 2006, y electo senador del PRI por el mismo estado para la LXIII legislatura, entre 2015 y 2018. Desde octubre pasado, el político ya había mostrado su apoyo a Colosio Riojas.

Ese mes, Jorge Álvarez Máynez celebró a través de sus redes sociales la adhesión de “El Borrego” para apoyar a Colosio.

“Me da mucho gusto escuchar las expresiones sensatas y con visión de futuro de Ernesto Gándara. El activo con mayor capital electoral de la oposición sonorense respalda y simpatiza al proyecto de nuestro amigo Luis Donaldo Riojas”, escribió el excandidato presidencial.

Además del priista, Dante Delgado afirmó este jueves que Alejandro López Caballero se suma a la campaña “como ciudadano”. Caballero es otro político sonorense que busca ganar la alcaldía de Hermosillo en 2027.

Colosio registra precandidatura de Movimiento Ciudadano

Luego de solicitar licencia y despedirse del Senado, Luis Donaldo Colosio Riojas concretó su registro como aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora. El político apuntó que no va a dividir el voto de la oposición sino ganar los comicios.

“Y que quede claro y que se oiga lejos: yo no vengo a dividir el voto ni hacerle el caldo gordo a nadie. Yo vengo a ganar”, expresó frente a Dante Delgado y el dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, quienes lo arroparon al grito de gobernador.

Colosio Riojas es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas Reyes. Se desempeñó como presidente municipal de Monterrey desde el 29 de septiembre de 2021 y hasta el 22 de agosto de 2024.

Desde el 1 de septiembre de 2018 y hasta el 1 de febrero de 2021, el emecista fue diputado local del Congreso del Estado de Nuevo León.