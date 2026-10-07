Rusia niega segunda muerte por peste... pero OMS exige aclarar fallecimiento de científica con neumonía

Rusia calificó como falsas la mayoría de las informaciones sobre un supuesto brote y muertes de peste neumónica en Siberia, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Rusia compartir información de manera transparente para esclarecer la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en esta enfermedad.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que no existe información oficial que confirme una segunda muerte por peste y pidió a la población orientarse únicamente por los comunicados de las autoridades sanitarias rusas.

“Los medios ahora dan muchas noticias y la gran mayoría de las que publican sobre esa situación son información falsa”, declaró Peskov durante su rueda de prensa telefónica diaria.

El funcionario insistió en que Rusia ha informado “debidamente” a la OMS sobre el caso de peste y llamó nuevamente a mantener la calma.

¿Qué pasó con la científica que murió en Rusia presuntamente por peste neumónica?

La mujer, de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente. Murió el pasado 2 de octubre en un hospital de Shélejov, ciudad cercana a Irkutsk.

De acuerdo con Rospotrebnadzor, el organismo ruso encargado de la protección al consumidor y la vigilancia sanitaria, la trabajadora falleció a causa de una “neumonía de etiología desconocida”.

Tras su muerte, las autoridades identificaron dos casos de COVID-19 y otros dos de infección por rinovirus entre personas que tuvieron contacto con ella.

Desde que se conoció el fallecimiento circularon distintas versiones sobre su posible origen. Una de ellas apuntaba a que la mujer pudo haberse contagiado de peste neumónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, durante un viaje a Tailandia.

Otra hipótesis señalaba un posible accidente en su lugar de trabajo, relacionado con la rotura de un tubo de ensayo que contenía microorganismos peligrosos.

Sin embargo, Rospotrebnadzor negó que hubiera ocurrido algún accidente durante la manipulación de microorganismos en el instituto y aseguró que una investigación confirmó el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad.

El organismo también indicó que la mujer estaba vacunada y contaba con una fuerte inmunidad frente a posibles infecciones.

Rusia niega casos de peste

Rospotrebnadzor afirmó que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk permanece “tranquila” y que no existen riesgos epidémicos relacionados con la peste.

Según las autoridades rusas, ya se realizó más de 90 por ciento de los análisis a las personas que tuvieron contacto con la fallecida.

“No se ha detectado ninguna afección relacionada con una patología infecciosa”, señaló el organismo.

Además, informó que en cerca de 5 mil análisis de laboratorio no se identificó “ningún microorganismo patógeno peligroso”.

OMS pide transparencia a Rusia por peste

Aunque Rusia sostiene que no se han registrado casos recientes de peste en Irkutsk, la OMS pidió al gobierno ruso proporcionar información adicional para esclarecer las versiones contradictorias sobre el fallecimiento.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que Rusia informó a la OMS que siguió los protocolos sanitarios internacionales y que realizó una investigación epidemiológica después de la muerte de la trabajadora.

Las autoridades rusas también reportaron la aplicación de medidas de prevención y control, así como vigilancia médica y pruebas a las personas que tuvieron contacto con la fallecida.

“El intercambio rápido, completo y transparente de información en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para esclarecer las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”, afirmó Tedros.

Según la información proporcionada por Rusia a la OMS, “no se ha registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk”, donde se encuentra el instituto de investigación.

La organización también indicó que no se detectaron patógenos de alta peligrosidad entre los contactos de la fallecida, por lo que la vigilancia médica de estas personas ya concluyó.

Hasta ahora, no existe confirmación de un brote de peste neumónica en Irkutsk. Las autoridades rusas sostienen que la muerte fue causada por una neumonía de origen desconocido, mientras la OMS mantiene que el intercambio transparente de información es necesario para evaluar adecuadamente cualquier posible riesgo sanitario.