‘Puede ser mortal si no se trata’: ¿Cómo se contagia la peste neumónica y cuáles son sus síntomas?

Peste neumónica: el síntoma que puede aparecer en 24 horas y cómo se transmite. (Shutterstock)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) minimizó el riesgo del brote de peste neumónica reportado en Rusia al considerar que representa un riesgo “muy bajo” fuera del país, tras reportarse el fallecimiento de una técnica de laboratorio en Siberia.

Las autoridades sanitarias internacionales recordaron que la peste es una enfermedad muy grave y que, si una persona no recibe tratamiento, existe una alta probabilidad de muerte.

“En ausencia de tratamiento, la tasa de letalidad oscila entre el 30 y el 100 por ciento. La forma neumónica, invariablemente mortal si no se trata pronto”, informó la OMS.

Formas de transmisión de la peste neumónica

La OMS reconoció que se trata de una enfermedad altamente contagiosa que puede desencadenar epidemias graves. En particular, la peste neumónica puede transmitirse de persona a persona a través de pequeñas gotas de secreciones respiratorias suspendidas en el aire.

Sin embargo, existen otras formas de transmisión. También es posible contagiarse por la picadura de pulgas infectadas, así como por el contacto directo con líquidos corporales infectados o materiales contaminados.

Para evitar la alarma entre la población, la OMS recordó que entre 2010 y 2015 se reportaron 3 mil 248 casos de peste en el mundo, de los cuales 584 fueron mortales.

“Hoy día, la peste puede tratarse fácilmente con antibióticos y la aplicación de las precauciones habituales para evitar la infección”, recordó la OMS.

Signos y síntomas para estar alerta en caso de sospecha de contagio de peste

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que las personas infectadas pueden presentar síntomas después de un periodo de incubación de entre uno y siete días. En el caso de la peste neumónica, el periodo puede ser de tan solo 24 horas.

El cuadro se compone de fiebre aguda, escalofríos, dolor de cabeza y dolores generalizados, debilidad, náuseas y vómitos. La peste neumónica también puede provocar tos y dificultad para respirar.

“En ausencia de un diagnóstico y un tratamiento precoces, esta forma es mortal. Sin embargo, las tasas de curación son altas si la enfermedad se detecta y se trata a tiempo”, explicó la OMS.

Para confirmar que se trata de un caso de peste, se requiere una prueba de laboratorio. La enfermedad puede confirmarse mediante muestras de sangre, esputo o pus de un bubón.

Los tres países donde la peste es más endémica son Perú, Madagascar y la República Democrática del Congo. Sin embargo, la OMS no recomienda la vacunación masiva. Esta medida se contempla para ciertos grupos de alto riesgo, entre ellos “personal de laboratorio expuesto y profesionales sanitarios”.

La mejor forma de prevención consiste en informar a la población cuando se confirme la presencia de peste y recomendar precauciones contra las picaduras de pulgas, así como evitar la manipulación de cadáveres de animales.