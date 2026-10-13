¿Espionaje en OpenAI? Arrestan a exempleado por ‘plantar’ una grabadora oculta en sus oficinas

El dispositivo fue descubierto el 30 de septiembre conectado a un puerto USB detrás de un televisor en una sala de conferencias ejecutiva de OpenAI.

Un empleado de OpenAI fue arrestado y acusado de utilizar un dispositivo de grabación oculto en una de las oficinas de la compañía en San Francisco, según comunicados de la empresa de inteligencia artificial y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Abdulrahman Alfozan, de nacionalidad saudí, fue arrestado el 9 de octubre, más de una semana después de que empleados de OpenAI descubrieran un dispositivo de grabación de audio en la parte trasera de un televisor en una sala de conferencias ejecutiva, según informó el Departamento de Justicia el martes. Alfozan, a quien se acusa de haber colocado el dispositivo, se encuentra actualmente bajo custodia federal y compareció ante un tribunal en San Francisco el martes.

Alfozan había empezado a trabajar en OpenAI en julio de 2025 y formaba parte de su equipo de producto; fue despedido el mismo día de su detención, según la empresa.

Este incidente está a punto de aumentar la preocupación por la seguridad en las principales empresas tecnológicas en un momento en que las naciones compiten agresivamente para desarrollar sistemas de IA más potentes.

“Hasta el momento, no tenemos indicios de que esta persona haya accedido o extraído de forma inapropiada datos de modelos, código fuente o datos de clientes”, publicó la compañía en la plataforma social X el martes.

OpenAI detecta más dispositivos ocultos para grabar reuniones confidenciales

OpenAI informó que uno de sus equipos de seguridad descubrió el dispositivo el 30 de septiembre durante una inspección de una sala de conferencias de la empresa. Según los detalles e imágenes publicados por el Departamento de Justicia, el dispositivo estaba conectado a un puerto USB en la parte posterior de un televisor en la sala y cubierto con papel higiénico para disimularlo.

Una imagen publicada por el Departamento de Justicia mostraba un pequeño dispositivo negro con el texto “Seeed studio”; la agencia dijo que OpenAI determinó que fue instalado alrededor del 28 de septiembre.

OpenAI afirmó haber utilizado sus modelos de inteligencia artificial para comprender el dispositivo e identificar quién lo había colocado en su oficina.

Según la denuncia, que hace referencia a una empresa de IA no identificada con oficinas en San Francisco, Alfozan no tenía autorización para acceder a la sala de conferencias, donde normalmente se celebraban reuniones que involucraban “información técnica, comercial y estratégica altamente confidencial”.

La empresa afirmó haber descubierto pruebas de que Alfozan planeaba usar otros dispositivos de grabación para grabar secretamente reuniones en otras partes de la oficina. A principios de octubre, según el Departamento de Justicia, empleados de seguridad de OpenAI encontraron otro dispositivo de grabación similar al primero en una bolsa que dejó dentro de uno de los edificios corporativos.

Según un perfil de LinkedIn identificado como perteneciente a Alfozan, trabajó como líder de ingeniería en OpenAI en el desarrollo de software para agentes de IA. El perfil indica que ha trabajado a tiempo parcial como socio en la firma de capital riesgo Raed Ventures, con sede en Arabia Saudita, desde 2025, y anteriormente como ingeniero sénior de sistemas en Meta Platforms Inc. Alfozan estudió informática e ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de 2011 a 2016, y una maestría en ciencia de datos en la Universidad de California, Berkeley, de 2023 a 2025, según consta en el perfil.

OpenAI ha comunicado que alertó al FBI y que la investigación sigue en curso.

Una cámara del tamaño de un pulgar: así era el dispositivo hallado en OpenAI

Según la denuncia penal del FBI, el dispositivo era un Seeed Xiao ESP32-S3 Sense, descrito como una “placa de desarrollo del tamaño de un pulgar con un sensor de cámara desmontable, micrófono digital y almacenamiento microSD”. Un dispositivo con ese nombre y descripción parecía estar a la venta por 14 dólares en el sitio web seeedstudio.com hasta el martes.

Lennart Koopmann, fundador de la empresa de ciberseguridad Nzyme, afirmó que el dispositivo que supuestamente utilizó Alfozan parece estar construido sobre “una placa de circuito impreso de aficionado” y destacó características como el micrófono y la capacidad de guardar grabaciones en una tarjeta de memoria y enviar audio de forma inalámbrica a corta distancia a través de WiFi.

“Eso hace que sea barato y fácil de ocultar, y para atrapar a uno se necesita equipo que monitoree las ondas de radio en busca de dispositivos desconocidos o, si la conexión inalámbrica está desactivada, que alguien registre físicamente las habitaciones”, dijo Koopmann.

La próxima comparecencia de Alfozan ante el juez magistrado Alex G. Tse en el tribunal federal del Distrito Norte de California en San Francisco está programada para el 19 de octubre.