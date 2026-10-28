América vs. Tijuana HOY: ¿A qué hora y dónde ver juego pendiente de Liga MX EN VIVO?

Este miércoles se juega el pendiente América vs. Xolos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX).

El Club América vuelve a la cancha para jugar contra Xolos de Tijuana después de tropezar ante Pachuca. Las Águilas siguen en la parte más alta del Apertura 2026, pero el margen de error se reduce hacia el cierre de la fase regular.

El equipo del ‘Loco’ Abreu llega con la confianza renovada tras una goleada ante Santos Laguna que cambió su panorama, además de que podría regresar a la cancha Gilberto Mora tras una lesión.

¿Cuándo y a qué hora es el América vs. Tijuana de la Liga MX?

El partido entre América y Tijuana se disputa este miércoles 28 de octubre, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Se trata de un encuentro pendiente de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido : América vs. Tijuana

: América vs. Tijuana Fecha : Miércoles 28 de octubre de 2026

: Miércoles 28 de octubre de 2026 Hora : 21:00 horas, tiempo del centro de México

: 21:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Banorte en Coyoacán, Ciudad de México

El calendario comienza a apretarse para ambos clubes. Después de este encuentro, América tendrá compromisos ante Toluca, Pumas y Tigres, mientras que Tijuana se medirá con Monterrey, Necaxa y Atlante en las últimas tres jornadas de la fase regular.

¿Dónde ver América vs. Tijuana EN VIVO en México?

La transmisión del encuentro estará disponible en televisión abierta, televisión de paga y streaming. Estas son las opciones para seguir el partido de la Liga MX:

Canal 5 : televisión abierta

: televisión abierta TUDN : televisión de paga

: televisión de paga ViX: plataforma de streaming

¿Cómo llegan América y Tijuana al partido pendiente de la Jornada 7?

El América llega después de perder 2-1 ante Pachuca en la Jornada 14. Los Tuzos consiguieron la victoria con anotaciones de Alan Bautista y Oussama Idrissi, mientras que Henry Martín marcó el tanto de las Águilas.

La derrota terminó con una racha de cinco partidos sin perder para el conjunto azulcrema. Pese al tropiezo, América conservó el liderato del torneo con 27 puntos, uno más que Cruz Azul y Guadalajara, sus perseguidores inmediatos.

Para las Águilas, el partido representa la posibilidad de sumar tres puntos importantes en la pelea por mantenerse en la cima y afianzar su localía a lo largo de la próxima Liguilla.

Tijuana llega después de vencer 4-1 a Santos Laguna. Francisco González abrió el marcador al minuto 13 e Ignacio Rivero amplió la ventaja al 18′. Esteban Lozano descontó para los laguneros al 66′, pero Rivero volvió a marcar al 69′ y Adonis Preciado sentenció el encuentro al 72′.

El resultado permitió a los Xolos cortar la racha de seis victorias consecutivas de Santos y colocarse en la octava posición de la clasificación con 20 unidades, es decir, dentro de zona de Liguilla.

Tijuana necesita aprovechar su buen momento para mantenerse en puestos de clasificación. La victoria ante Santos le permitió recuperar terreno, pero todavía debe afrontar una recta final exigente antes de concluir la fase regular.