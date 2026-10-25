América vs Pachuca EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Liga MX con homenaje a Memo Ochoa?

Pachuca busca la victoria para escalar posiciones y acercarse poco a poco a la zona de clasificación, pero enfrente tiene al superlíder América. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

Club América recibe al Pachuca en un duelo que puede ser clave para sus aspiraciones en el Apertura 2026 de Liga MX. Las Águilas quieren aprovechar su localía para mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que los Tuzos llegan con la presión de sumar puntos y recuperar terreno en la recta final de la fase regular.

El encuentro tiene un ingrediente especial para la afición azulcrema: el homenaje a Memo Ochoa, quien regresa al Estadio Banorte tras poner fin a su carrera profesional en este mismo escenario.

'Memo' Ochoa recibe un homenaje especial en el partido del América vs. Pachuca. (Foto: Cuartoscuro)

América vs. Pachuca: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO

El partido del América y Pachuca es este domingo 25 de octubre, como parte de la Jornada 14 del Apertura 2026 del futbol mexicano.

Luego de que la Liga MX modificó el horario original del encuentro, el silbatazo inicial está previsto para las 19:05 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio Banorte.

Los aficionados pueden seguir el encuentro entre las Águilas y los Tuzos por televisión abierta, de paga y streaming:

Televisión: TUDN y Canal 5

TUDN y Canal 5 Streaming: ViX Premium.

América se enfrenta a Pachuca en la jornada 14 de Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo llegan América y Pachuca a la jornada 14 de la Liga MX?

El América, dirigidos por Guillermo Almada, llega como líder del Apertura 2026 y con confianza después de vencer 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco. En ese encuentro anotaron Miguel Borja, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez.

El resultado prolongó la racha positiva de las Águilas, que previamente habían derrotado 5-3 al León. Con esos triunfos, el conjunto azulcrema buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la cima de la clasificación y acercarse a la fase final del torneo.

Los Tuzos afrontan el compromiso con la necesidad de sumar para no rezagarse en la pelea por los puestos de Liguilla. El equipo hidalguense viene de perder 2-1 ante Monterrey y por el mismo marcador frente a Cruz Azul, resultados que complicaron su panorama en el Apertura 2026.

Pachuca busca reaccionar ante el líder y mejorar su posición en la tabla. Para conseguirlo, debe corregir los errores que le costaron puntos en sus últimos compromisos y aprovechar las oportunidades que genere frente al arco rival.

Pachuca necesita urgentemente la victoria para mantener las ilusiones de clasificar a liguilla en el Apertura 2026. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 14 de la Liga MX?

La Jornada 14 del Apertura 2026 se jugará del viernes 23 al domingo 25 de octubre. La programación incluye nueve encuentros que pueden modificar la clasificación antes de la recta final del torneo.

Viernes 23 de octubre

Necaxa vs FC Juárez — 19:00 horas.

Atlante vs Atlético de San Luis — 21:00 horas.

Sábado 24 de octubre

León vs Toluca — 17:00 horas.

Monterrey vs Guadalajara — 19:00 horas.

Pumas vs Tigres — 21:10 horas.

Domingo 25 de octubre

Atlas vs Puebla — 17:00 horas.

América vs Pachuca — 19:05 horas.

Querétaro vs Cruz Azul — 19:00 horas.

Tijuana vs Santos Laguna — 21:10 horas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.