América vs. Atlas EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 13 de Liga MX?

América y Atlas se enfrentan por los tres puntos en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

El Club América y el Atlas protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas visitan el Estadio Jalisco con la intención de conservar el liderato, mientras que los rojinegros buscarán aprovechar su localía para recortar distancias y acercarse a la cima de la clasificación.

El partido llega en un momento importante para ambos clubes: América ocupa el primer lugar de la tabla general con 24 puntos, mientras que Atlas se encuentra en la quinta posición con 21 unidades.

América [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Dónde ver el América vs. Atlas EN VIVO?

El partido entre América y Atlas corresponde a la jornada 13 del Apertura 2026 y se jugará en el Estadio Jalisco, en Guadalajara.

Estos son los detalles para seguir el encuentro en México:

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.

miércoles 21 de octubre de 2026. Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Jalisco, Guadalajara.

Jalisco, Guadalajara. Televisión abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX Premium.

¿Cómo llega el América a la jornada 13 de Liga MX?

América llega como líder del Apertura 2026 de la Liga MX con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y una derrota en 11 partidos jugados. El equipo dirigido por Guillermo Almada busca mantener su ventaja en la clasificación y dar otro paso hacia la Liguilla.

Las Águilas vienen de vencer al León por 5-3 en un partido de muchos goles, resultado con el que reforzaron su posición en la parte alta de la tabla. Antes de ese encuentro, empataron 1-1 ante Monterrey.

El ataque azulcrema será uno de los factores a seguir ante Atlas. El equipo acumula 27 goles a favor y 14 en contra, con una diferencia de +13, cifras que reflejan su capacidad ofensiva durante el torneo.

¿Cómo llega Atlas al partido contra América?

El club Atlas ocupa el tercer lugar de la tabla general con 21 puntos, luego de seis victorias, tres empates y tres derrotas. Los rojinegros llegan con la posibilidad de acercarse al liderato y demostrar que pueden competir contra uno de los ataques más efectivos del campeonato.

El conjunto dirigido por Hernán Crespo viene de derrotar 2-0 al Necaxa en la jornada anterior, con anotaciones de Ryan Mmaee y Manuel Capasso. Antes de ese resultado, empató 1-1 frente a Chivas, por lo que acumula una victoria y un empate en sus dos compromisos más recientes.

El equipo tapatío suma 19 goles a favor y 18 en contra, con una diferencia de +1. Aunque sus números ofensivos son inferiores a los del América, los rojinegros tienen la oportunidad de aprovechar el apoyo de su afición para conseguir tres puntos fundamentales.

El atlas recibe al América en el Estadio Jalisco para la jornada 13 del Apertura 2026 de Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

Partidos de la jornada 13 de Liga MX: horarios y dónde verlos en México

La jornada 13 del Apertura 2026 se juega entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con nueve encuentros programados. La actividad incluye partidos importantes para la parte alta de la tabla, además de duelos entre clubes que buscan acercarse a los puestos de Liguilla.

Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.