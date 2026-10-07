Atlas anuncia su nuevo estadio: Club revela detalles de la casa rojinegra con un video grabado por Peso Pluma

El Club Atlas anunció el nuevo proyecto para la construcción de un nuevo estadio. (Foto: Shutterstock, Atlas Club de Futbol)

El Club Atlas dejará atrás el Estadio Jalisco en los próximos años. El equipo rojinegro presentó este miércoles 7 de octubre el proyecto para construir su nueva casa en la zona de Belenes, en Zapopan, mismo municipio donde está el Estadio Akron, de las Chivas.

El nuevo inmueble, que también contempla instalaciones para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, tendrá capacidad para más de 40 mil aficionados y, de acuerdo con el proyecto presentado por Grupo PRODI y la UdeG, la meta es que el primer partido se dispute en 2030. Las obras están contempladas para comenzar en 2027.

La nueva casa del Atlas será parte de un proyecto más amplio que busca integrar deporte, cultura, espacios públicos y actividades comerciales en la zona universitaria, detalló el club en un video narrado por Peso Pluma.

Estadio Jalisco fue la casa del Atlas por alrededor de 70 años. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Cómo será el nuevo estadio del Atlas?

El estadio del club de la Liga MX estará ubicado en un terreno de 16 hectáreas propiedad de la Universidad de Guadalajara, dentro del proyecto Ciudad UdeG. El recinto tendrá una capacidad proyectada de hasta 40 mil personas y contará con características pensadas para utilizarlo no solamente durante los partidos de futbol.

Uno de los elementos principales serán sus gradas retráctiles, que permitirán modificar la configuración del inmueble dependiendo del evento. Con ello, el estadio podrá recibir espectáculos y otras actividades además de los encuentros del Club Atlas y Leones Negros, el proyecto tendrá presencia tanto en el futbol de Liga MX como en la Liga de Expansión.

El proyecto también contempla alrededor de 61 mil metros cuadrados de espacios públicos arbolados, así como áreas destinadas a la convivencia y actividades culturales.

El diseño estará a cargo de Populous, firma internacional que también participó en proyectos como el Estadio Akron de Chivas de Guadalajara, Wembley y el Tottenham Hotspur Stadium.

“Queremos construir el Centro de Alto Rendimiento de primer nivel para desarrollar talentos y formar mejores futbolistas. Darles a todos herramientas para competir al más alto nivel todo bajo trabajo, disciplina, excelencia y ética profesional”, contó Gerardo Casanova, presidente del club durante una conferencia de prensa realizada para presentar el proyecto.

En la conferencia compartieron un video narrado por Peso Pluma, fan rojinegro, para contar la historia del Atlas y hablar del nuevo estadio.

¿Cuándo comenzará la construcción del nuevo estadio del Atlas?

La construcción está prevista para comenzar en 2027 y el objetivo es que el inmueble quede listo para 2030. El primer partido en la nueva casa rojinegra también está contemplado para ese año.

Mientras las obras avanzan, Atlas continuará disputando sus partidos como local en el Estadio Jalisco, recinto que ha sido su casa durante décadas.

¿Por qué Atlas tiene nuevo dueño?

El anuncio del estadio de la Liga MX ocurre meses después de que Grupo Orlegi concretara la venta del Atlas a Grupo PRODI, encabezado por José Miguel Bejos.

La Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol aprobó en abril de 2026 la operación mediante la cual PRODI adquirió la propiedad del club. Grupo Orlegi mantuvo la gestión operativa hasta el 30 de junio y, a partir del 1 de julio, PRODI asumió el control de la institución.

La llegada del nuevo propietario abrió una etapa para los rojinegros, con proyectos relacionados con infraestructura, tecnología, experiencia para los aficionados y desarrollo institucional.

¿Cuándo es el próximo partido del Atlas?

El próximo partido del Atlas será ante Chivas, en una nueva edición del Clásico Tapatío. El encuentro está programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Atlas también tiene programado un partido como local ante el Club América el miércoles 21 de octubre, igualmente en el Estadio Jalisco.