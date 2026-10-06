México vs. Chile HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO último amistoso de la Selección en esta Fecha FIFA?

La Selección Mexicana busca al menos una victoria en esta Fecha FIFA ante Chile (Fotoarte: El Financiero).

¡Rafa Márquez y sus jugadores necesitan de un buen resultado! México y Chile se miden para finalizar una Fecha FIFA que les ha dejado resultados con más dudas que certezas para ambos equipos.

Para el Tri, el partido significa la oportunidad de dejar algunas buenas sensaciones sobre el inicio de Márquez cmo entrenador de la Selección Mexicana, que busca reaccionar después de la derrota ante Estados Unidos. La Roja llega con dos derrotas consecutivas luego de ausentarse del Mundial 2026.

México vs. Chile: Sede, horario y canales de transmisión

México vs. Chile se juega este martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos. El encuentro está programado para iniciar a las 8:30 pm, tiempo del centro de México.

El partido se podrá seguir desde México en vivo por las señales de TUDN, Azteca Deportes, Claro Sports y Prime Video, además de W Deportes en la radio.

Partido: México vs. Chile, amistoso

México vs. Chile, amistoso Fecha: Martes 6 de octubre

Martes 6 de octubre Sede: Memorial Coliseum, Los Ángeles, Estados Unidos

Memorial Coliseum, Los Ángeles, Estados Unidos Hora: 20:30 horas, tiempo del centro de México

20:30 horas, tiempo del centro de México Transmisión: TUDN (Canal 5 y ViX), Azteca Deportes (Azteca 7, sitio web y app), Claro Sports (Premium y pago por evento), Prime Video (suscripción) y W Deportes (radio).

¿Cómo llegan México y Chile al partido de HOY?

México llega tras perder 3-0 ante Estados Unidos en Glendale, Arizona. El Tri tuvo la posesión durante los primeros minutos, pero tres errores terminaron por inclinar el encuentro: ‘Tala’ Rangel falló en dos acciones y Diego Campillo cometió otro error en el tercer gol.

Julian Hall abrió el marcador al minuto 28, Cavan Sullivan hizo el segundo al 63 y Malik Tillman cerró la cuenta al 85. Además, Mateo Chávez fue expulsado y dejó a México con un jugador menos durante más de 20 minutos.

La Roja perdió 1-0 ante Canadá y después cayó 4-2 frente a Estados Unidos, pese a que había tomado ventaja de 2-1. Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez marcaron para Chile, pero Estados Unidos remontó.

Además, se aprovechará el entorno para realizarle un homenaje a Memo Ochoa, quien se retiró del futbol profesional tras jugar su sexta Copa de la FIFA en el Mundial 2026.

¿Qué jugadores son baja en México para enfrentar a Chile?

El Tri tendrá varias ausencias. Alan Cervantes y César Montes quedaron fuera de la convocatoria desde el inicio de la concentración por problemas físicos. Mientras que Hirving ‘Chucky’ Lozano presentó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo y también abandonó al ‘Tri’.

El ‘Tiloncito’ Chávez quedó descartado ante Chile por suspensión tras su expulsión frente a Estados Unidos. También causó baja Gilberto Mora por molestias físicas; y, apenas un día antes del juego, se confirmó la baja de Luis Romo, quien presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

¿Cuáles son las alineaciones probables de México vs. Chile?

Estas son las probables alineaciones para el partido: