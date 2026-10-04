‘Han sido errores groseros’: Rafa Márquez critica el desempeño de su Selección Mexicana tras goleada de EU

Rafa Márquez no está contento con el desempeño de México luego de perder con EU. (Foto: Cuartoscuro)

La Selección Mexicana perdió con Estados Unidos en un partido amistoso del clásico de Concacaf marcado por fallas defensivas, una expulsión y errores individuales que condicionaron el resultado. Tras el 3-0, Rafael Márquez criticó el desempeño del equipo y calificó como “errores groseros” las equivocaciones que facilitaron los goles del conjunto estadounidense.

‘El Káiser’ reconoció que hay aspectos por corregir y señaló que el equipo debe aprender de la derrota para afrontar sus próximos compromisos. Además, aunque rescató algunos momentos del funcionamiento colectivo, dejó claro que necesita trabajar con sus futbolistas para evitar que se repitan este tipo de fallas.

Rafa Márquez se convirtió en el DT de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026. )FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO) (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué dijo Rafa Márquez de la Selección Mexicana?

Luego de la victoria de Estados Unidos a la Selección Mexicana, Rafa Márquez compareció en conferencia de prensa y cuestionó los errores que cometieron sus jugadores durante el encuentro. Para el entrenador, el marcador no fue únicamente consecuencia de los aciertos del rival, sino también de las facilidades que ofreció el conjunto mexicano.

“Fueron regalos y no aciertos del rival, se trataron de errores groseros en los que les das tres goles, el futbol se gana o se pierde y lo más importante de todo esto es que nos sobrepongamos a la situación y pensar en lo que viene, analizar todo lo que hicimos mal”, declaró en una conferencia de prensa tras el juego.

Pese a la molestia por el resultado, el estratega también encontró aspectos positivos en el desempeño del equipo, particularmente durante los primeros minutos, cuando México generó oportunidades de peligro y mostró iniciativa ofensiva.

“Hay cosas que rescatar, sobre todo en las derrotas que triunfos, sabemos cómo reponernos de esto y de eso se trata la vida, sí duele la derrota, claro y más de esta manera”.

Márquez tendrá una última oportunidad de seguir evaluando al equipo en el siguiente partido de preparación. El objetivo será corregir las fallas individuales y mejorar el funcionamiento colectivo antes de los próximos partidos de la Selección Mexicana.

La derrota ante Estados Unidos también representa un nuevo reto para el entrenador, quien todavía no consigue una victoria en sus primeros compromisos al frente del combinado nacional.

Rafa Márquez criticó el desempeño de la Selección Mexicana tras el partido con Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

México es goleado por Estados Unidos en partido amistoso

México comenzó el encuentro con iniciativa y generó algunas de las oportunidades más claras durante los primeros minutos. Santiago Giménez, nuevo jugador del Porto, tuvo una ocasión importante después de recibir un pase de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, pero no consiguió definir pese a encontrarse frente al arco rival.

El equipo mantuvo la propuesta ofensiva con Erik Lira y Luis Romo en el mediocampo, mientras Santiago Sandoval buscó generar peligro por la banda. Sin embargo, la falta de contundencia terminó por pesarle al conjunto mexicano.

Al minuto 28 llegó el primer golpe. Raúl ‘Tala’ Rangel no consiguió controlar un balón dentro del área y Julian Hall aprovechó el rebote para marcar el 1-0 a favor de Estados Unidos. México tuvo una oportunidad para empatar, pero Santiago Giménez volvió a fallar frente a la portería rival.

En la segunda mitad, la selección de Estados Unidos amplió la ventaja al minuto 62, después de otro error. Rangel entregó el balón cuando se encontraba fuera de su área y Sullivan aprovechó para marcar el 2-0.

Rafael Márquez intentó modificar el rumbo del encuentro con los ingresos de Álvaro Fidalgo e Isaías Violante, pero la situación se complicó todavía más al minuto 68. Mateo Chávez perdió la cabeza y fue expulsado por una agresión sobre Sebastian Berhalter .

La superioridad numérica permitió que Estados Unidos encontrara más espacios en el cierre del partido. Al minuto 84, Malik Tillman aprovechó una desconcentración defensiva de Diego Campillo cerca del área y colocó el balón en el ángulo para sellar el 3-0 definitivo.

¿Cuándo es el siguiente partido de México?

La Selección Mexicana volverá a la cancha el martes 6 de octubre de 2026, cuando se enfrente a Chile en Los Ángeles, California. El encuentro cerrará esta serie de partidos de preparación bajo la dirección de Rafael Márquez.

El duelo será una nueva oportunidad para que el entrenador evalúe a sus futbolistas, realice ajustes en el funcionamiento del equipo y busque una mejor actuación.