México enfrentará a Jamaica: ¿Cuándo y dónde son los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf?

México y Jamaica ya se habían enfrentado en la Nations League en la edición de 2022-23 (Fotografía. ChatGPT)

Se acabaron las pruebas para Rafael Márquez, llegó el momento de afrontar su primera prueba de fuego en partidos oficiales. La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. Jamaica consiguió su boleto a la siguiente ronda y enfrentará al ‘Tri’ en una serie de ida y vuelta.

El enfrentamiento también representa el inicio de la defensa del título para México, que conquistó por primera vez la Nations League en la edición anterior y ahora buscará regresar a las finales de la competencia bajo el mando del ‘Kaiser’.

El primer obstáculo será Jamaica, una selección ante la que México mantiene un balance favorable en sus enfrentamientos recientes. Sin embargo, los ‘Reggae Boyz’ ya demostraron que pueden complicar al cuadro tricolor en esta competencia.

¿Cuándo se juega México vs. Jamaica en la Nations League?

La Concacaf confirmó que México y Jamaica se enfrentarán en los cuartos de final de la Nations League 2026/27, luego de concluir la actividad del Grupo B de la Liga A.

La eliminatoria se disputará a ida y vuelta durante la Fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre. El resultado de ambos partidos definirá el marcador global y la selección ganadora avanzará a las finales del torneo. El partido de vuelta en México se jugará en el Estadio BBVA.

Además del boleto a la etapa definitiva, la serie tendrá otro premio en juego: el ganador obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027. El equipo que resulte eliminado todavía tendrá una oportunidad de conseguir su lugar en el torneo preeliminar, programado para marzo de 2027.

¿Por qué México enfrentará a Jamaica en cuartos de final de la Nations League?

México evitó la fase de grupos de la Liga A gracias a su posición en el ranking de Concacaf. El conjunto azteca fue una de las 4 selecciones preclasificadas directamente a los cuartos de final, junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Jamaica tuvo un camino diferente. Los ‘Reggae Boyz’ formaron parte del Grupo B junto con Honduras, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador, y consiguieron uno de los 2 boletos disponibles para avanzar a la siguiente ronda. Guatemala fue la otra selección clasificada de este sector.

Tras concluir la fase, Concacaf confirmó los 4 enfrentamientos de los cuartos de final:

Panamá vs. Curazao

Canadá vs. Guatemala

Estados Unidos vs. Haití

México vs. Jamaica

Los ganadores de cada serie avanzarán a las Finales de la Concacaf Nations League, programadas para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Cómo llega México a los cuartos de final de la Nations League?

La serie ante Jamaica tendrá un ingrediente adicional para la Selección Mexicana, debido a que será el primer compromiso oficial de Rafael Márquez como entrenador del ‘Tri’.

Sin embargo, el inicio de la etapa del ‘Kaiser’ al frente del conjunto tricolor dejó resultados desalentadores. México comenzó con 2 empates por 1-1 ante Colombia y Perú.

La mayor preocupación llegó con la derrota 3-0 ante Estados Unidos, un partido marcado por los errores del guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel en 2 de las anotaciones y las oportunidades que Santiago Giménez no logró concretar frente al arco.

Este martes 6 de octubre tendrá su último partido amistoso ante Chile, previo al enfrentamiento contra los ‘Reggae Boyz’.

Márquez asumió el puesto después del Mundial de 2026 y comenzó una nueva etapa en la que México busca renovar parte de su plantilla rumbo al siguiente ciclo mundialista.

México con saldo favorable en los enfrentamientos contra Jamaica

La Selección Mexicana mantiene un balance favorable contra Jamaica en sus enfrentamientos recientes. Desde 2021, ambas selecciones se enfrentaron en 6 ocasiones, con un saldo de 4 victorias mexicanas y 2 empates.

El duelo más reciente ocurrió en la Copa América 2024, cuando México ganó 1-0 con una anotación de Gerardo Arteaga. Un año antes, el ‘Tri’ también derrotó a los ‘Reggae Boyz’ por 3-0 en las semifinales de la Copa Oro 2023.

Sin embargo, Jamaica tiene un antecedente favorable cuando los enfrentamientos se limitan a la Concacaf Nations League. Las 2 selecciones compartieron grupo en la edición 2022/23 y México no consiguió ganar ninguno de sus partidos.

El primer duelo terminó 1-1 en Kingston el 14 de junio de 2022, mientras que el segundo concluyó 2-2 en el Estadio Azteca el 26 de marzo de 2023. De esta forma, los ‘Reggae Boyz’ permanecen invictos ante el conjunto azteca dentro de la Nations League, una racha que México buscará romper en los cuartos de final de la edición 2026/27.