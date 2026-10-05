Casi causa un accidente: Pickford, portero que atajó vs México, se declara culpable por conducción imprudente

Jordan Pickford, portero del Everton y de la Selección de Inglaterra, se declaró culpable por conducir sin prestar la debida atención después de protagonizar un incidente vial que estuvo cerca de provocar un accidente.

De acuerdo con documentos presentados ante las autoridades de Cheshire, el futbolista ignoró las señales de tránsito en una intersección de Knutsford y provocó que dos automóviles tuvieran que frenar bruscamente para evitar una colisión.

El incidente ocurrió el 14 de abril, cuando el guardamete del Everton, club de la Premier League, conducía un Lamborghini Urus por las calles de la localidad inglesa. Un agente de la policía de Cheshire observó que el vehículo no respetó las señales de ceda el paso y posteriormente aceleró a fondo.

Según el reporte policial, el elemento de seguridad siguió al automóvil con las luces y sirena activadas. En determinado momento, la patrulla circulaba a 50 millas por hora, equivalentes a unos 80 kilómetros por hora, pero el Lamborghini todavía se alejaba. El límite de velocidad en ese tramo era de 30 millas por hora, alrededor de 48 kilómetros por hora.

El futbolista inglés finalmente se detuvo y fue identificado por el agente. El guardameta recibió un reporte por conducir sin el debido cuidado y atención.

Pickford presentó su declaración de culpabilidad por escrito mediante el procedimiento judicial correspondiente, aunque solicitó comparecer personalmente ante un tribunal para explicar las circunstancias del caso.

Jordan Pickford fue el portero que atajó contra México en el partido ante Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: EFE) (NEIL HALL/EFE)

¿Qué sanción podría recibir Jordan Pickford por conducción imprudente?

Jordan Pickford deberá presentarse el próximo 7 de diciembre de 2026 ante el Chester Magistrates’ Court, donde se determinará la sanción correspondiente.

El cargo por conducir sin el debido cuidado y atención puede derivar en una penalización de entre tres y nueve puntos en la licencia de conducir, además de que las autoridades pueden determinar una prohibición para conducir dependiendo de las circunstancias del caso del portero de la selección de Inglaterra.

¿Quién es Pickford, portero de Inglaterra que jugó contra México en el Mundial 2026?

Jordan Pickford es uno de los futbolistas más importantes de la Selección de Inglaterra y se ha consolidado como el guardameta titular de los ‘Tres Leones’ durante los últimos años. El arquero comenzó su carrera profesional en Sunderland y llegó al Everton en 2017, club con el que se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la Premier League.

Con Inglaterra disputó los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y la Copa del Mundo del 2026, además de participar en las Eurocopas de 2020 y 2024.

En el Mundial 2026, Pickford fue titular frente a la Selección Mexicana en los octavos de final disputados en el Estadio Banorte. El encuentro terminó con triunfo de Inglaterra por 3-2, resultado que eliminó al conjunto dirigido por Javier Aguirre y permitió a los ingleses avanzar a los cuartos de final.

El guardameta tuvo trabajo desde los primeros minutos. Antes de que Inglaterra se adelantara en el marcador, México generó una de sus primeras oportunidades con un centro de Roberto Alvarado que encontró a Raúl Jiménez. El delantero mexicano remató de cabeza y obligó a Pickford a realizar una intervención de reflejos para evitar el gol.

Pickford también tuvo participación con los pies durante el encuentro. En una acción de la primera mitad salió de su área para cortar un balón largo de México y posteriormente inició una jugada que permitió a Declan Rice avanzar varios metros con el balón.

En total, el arquero realizó cinco atajadas, dos de ellas consideradas intervenciones importantes, durante los 90 minutos del partido.

Con información de EFE