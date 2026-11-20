Macaulay Culkin recibió una nominación de Globo de Oro por su participación en la primera película de 'Mi pobre Ángelito' (Foto: EFE, ChatGPT)

Después de enfrentar a ‘Los Bandidos Mojados’, quedarse solo en casa y perderse en Nueva York, Macaulay Culkin podría volver a interpretar a Kevin McCallister, el travieso niño de Mi pobre angelito, aunque esta vez las trampas podrían estar dirigidas contra él.

La historia que conquistó al público durante la década de 1990 podría tener una nueva película. Disney y 20th Century Studios desarrollan un proyecto con la posible participación de Culkin, quien no aparece en la franquicia desde Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, estrenada en 1992.

El posible regreso del actor, de 46 años, ocurre después de que compartió una idea para continuar las aventuras de Kevin McCallister, ahora como padre de familia.

¿Qué se sabe del regreso de Macaulay Culkin a ‘Mi pobre angelito’?

La nueva película de Mi pobre angelito se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, de acuerdo con información publicada por Variety.

El proyecto contaría con la colaboración de Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes trabajarían en el guion junto a Macaulay Culkin y estarían a cargo de la producción mediante Point Grey Pictures.

De acuerdo con TheWrap, Culkin sostuvo una reunión durante el verano con David Greenbaum, directivo de 20th Century Studios, para presentar una propuesta relacionada con su regreso a la franquicia.

El actor, quien tiene dos hijos con Brenda Song, manifestó interés en recuperar al personaje que lo convirtió en una estrella infantil de Hollywood.

Rogen y Goldberg cuentan con experiencia en producciones de comedia como Superbad (2007), Pineapple Express (2008) y Sausage Party (2016), por lo que su incorporación podría aportar un estilo diferente a la historia navideña.

Sin embargo, pese a las reuniones, Disney todavía no confirma oficialmente el regreso de Culkin ni anuncia quién dirigirá la nueva película.

Las dos primeras películas de 'Mi pobre Angelito' impulsaron la carrera de Macaulay Culkin en el cine. (Foto: 20th Century Fox)

¿De qué trataría la nueva película de ‘Mi pobre angelito’?

De acuerdo con medios especializados, Macaulay Culkin propuso una nueva historia para Kevin McCallister, pero con un giro respecto a las películas originales: en lugar de ser el niño que prepara trampas para defender su casa de los ladrones, ahora sería un adulto que tendría que enfrentarse a los obstáculos colocados por su propio hijo.

Durante una presentación de su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, en noviembre de 2025, el actor explicó que imaginaba a Kevin como un padre viudo o divorciado que cría a su hijo mientras intenta cumplir con sus responsabilidades laborales.

Sin embargo, Kevin dedica tanto tiempo a su trabajo que termina por descuidar la relación familiar. Molesto por la falta de atención, el pequeño decide dejarlo fuera de casa y preparar una serie de trampas para impedirle entrar.

En esta ocasión, los papeles se invertirían: el protagonista tendría que enfrentarse a obstáculos similares a los que alguna vez utilizó para defender su hogar de ‘Los Bandidos Mojados’.

“La casa es una especie de metáfora de nuestra relación. Tengo que conseguir que me deje entrar de nuevo en su corazón”, explicó el actor.

Aunque la idea despertó interés entre los seguidores de la franquicia, todavía no se confirma que esta historia sea el argumento definitivo de la nueva película.

¿Qué pasó con ‘Macaulay Culkin’ tras protagonizar ‘Mi pobre Angelito’?

Macaulay Culkin alcanzó la fama internacional con Mi pobre angelito (1990), dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes.

La película presentó a Kevin McCallister, un niño de 8 años que queda accidentalmente solo en casa cuando su familia viaja a París para celebrar la Navidad. Durante su ausencia, debe defender la vivienda de Harry y Marv, 2 ladrones interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern.

La producción se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 1990, con una recaudación mundial aproximada de 477 millones de dólares. Obtuvo 2 nominaciones al Óscar y Culkin recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical.

El éxito permitió que el actor regresara en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), donde Kevin vuelve a separarse de su familia y termina por accidente en Nueva York. Allí se hospeda en el famoso Hotel Plaza y se reencuentra con los mismos delincuentes.

Después de interpretar a Kevin McCallister, Culkin participó en otras producciones, entre ellas El ángel malvado (1993), donde compartió créditos con Elijah Wood, y Ricky Ricón (1994), en la que interpretó al niño más rico del mundo.

Tras esta última película, se alejó durante varios años de los grandes proyectos cinematográficos. Regresó con Party Monster (2003), donde interpretó a Michael Alig, un promotor de fiestas involucrado en un asesinato.

Posteriormente, apareció en Saved! (2004), Sex and Breakfast (2007) y Changeland (2019), además de participar en producciones televisivas como American Horror Story: Double Feature (2021).

Mientras tanto, la franquicia de Mi pobre angelito continuó sin Culkin. En 1997 se estrenó una tercera película protagonizada por Alex D. Linz, mientras que las siguientes entregas presentaron a otros personajes. La producción más reciente fue Home Sweet Home Alone (2021), lanzada en Disney+.

El posible regreso de Culkin también contrasta con la postura de Chris Columbus, director de las primeras 2 películas, quien en agosto de 2025 expresó sus reservas sobre recuperar la historia.

En declaraciones a Entertainment Tonight, Columbus consideró que la película original pertenece a un momento especial del cine y que intentar reproducir su éxito después de 35 años sería un error.

Mientras Disney desarrolla el proyecto, queda por conocer si Kevin McCallister volverá a casa y, sobre todo, si después de tantos años todavía recuerda cómo escapar de sus propias trampas.