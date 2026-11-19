El redoblaje de Wildwood: El bosque salvaje llegó después de que la primera versión en español latino desatara una polémica sobre la participación de celebridades en producciones animadas. Especialmente, por las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, que fueron cuestionadas por espectadores e incluso impulsaron una petición para sustituirlas.

Ahora, Erica Edwards, quien sustituyó a Téllez, y Erick Selim, quien tomó el lugar de Ibarreche, hablaron sobre la polémica y la presencia de los llamados star talents en el doblaje cinematográfico.

'Wildwood' está disponible en los cines de México. (Foto: Cortesía Imagem Films)

¿Qué dijeron actores del redoblaje de ‘Wildwood’ sobre la primera versión de la película?

Los dos actores de doblaje aseguraron que fueron contactados para empezar, con premura, el trabajo, pero no sabían nada del proyecto hasta que llegaron al estudio y descartaron ver la primera versión para guiarse.

“Siempre nos basamos en el material original que en este caso es el inglés, no vimos ni los clips que circulaban, nada, grabamos sobre una pista y ya está, siempre hemos hecho así nuestro trabajo”, declaró Selim en una entrevista con TV Notas.

“En el caso de los star talents son dos cosas diferentes, los contratan por publicidad para campañas o difusión (...) todos tenemos una cierta especialidad, como los médicos, a veces, casi siempre, la preparación es distinta (...) es importante darle su lugar al actor de doblaje”, mencionó Edwards.

Ambos intérpretes aclararon que su participación no debía entenderse como una competencia contra quienes realizaron la primera versión.

“Nadie le quita nada a nadie, no es decisión nuestra, es de quien nos contrata (...) Fue mediático, pero esto existe en todos lados, la competencia no existe”, añadió Erica.

Erick Selim no señaló como un error que el doblaje de Wildwood fuera con Macarena García y compañía, pues fue una apuesta de los productores y todos merecen una oportunidad, siempre y cuando estén preparados. Inclusive, destacó el trabajo de Ibarreche en sus reseñas de películas en redes sociales y de la participación de Natalia Téllez como conductora de TV.

¿Qué dijo Imagem Films sobre el redoblaje de ‘Wildwood’?

El 10 de noviembre, Imagem Films Mx confirmó que Wildwood: El bosque salvaje tendría un nuevo doblaje para México, luego de las inconformidades que surgieron tras el estreno de la película.

A través de un comunicado, la distribuidora explicó que tomó en cuenta los comentarios de los espectadores y trabajó en una nueva interpretación para ofrecer una alternativa al público mexicano.

Sin embargo, también defendió el proceso de grabación de la primera versión, al señalar que se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, con la participación y aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica.

En el documento, Imagem Films agradeció a quienes formaron parte del doblaje original y aclaró que la decisión no pretendía invalidar ni desacreditar sus aportaciones artísticas.

La nueva versión llegó a los cines mexicanos el 12 de noviembre, con Danna Alcalá como la voz de Prue McKeel, Erica Edwards en el papel de Alexandra Svik y Erick Selim como Brendan, el Rey Bandido. Emilio Treviño conservó su participación como Curtis Mehlberg.

¿Por qué hubo polémica por el doblaje original de ‘Wildwood’?

La controversia comenzó después del estreno de Wildwood en México, el 29 de octubre de 2026. Los espectadores cuestionaron las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, quienes fueron elegidos para prestar su voz a tres de los personajes principales.

Señalaron falta de expresividad, naturalidad y experiencia especializada en doblaje. Particularmente, la interpretación de Macarena García como Prue recibió comentarios por la manera en que sonaba la protagonista.

La discusión llegó a Change.org, donde una petición para solicitar una nueva versión con actores especializados superó las 14 mil firmas.

Ante los señalamientos, Javier Ibarreche publicó un mensaje en el que reconoció que su interpretación no había estado a la altura de las expectativas de algunos espectadores. También aclaró que aceptó el proyecto con la intención de convertirse en actor de doblaje y no para quitarle una oportunidad laboral a alguien más.

Natalia Téllez, defendió que realizó pruebas para conseguir el personaje y recordó que ya había participado anteriormente en proyectos de doblaje. La conductora dijo comprender las críticas y aseguró que se quedaba con el aprendizaje de la experiencia.