No todos se van: ¿Qué sabemos del redoblaje de ‘Wildwood: El bosque salvaje’?

Macarena García prestó su voz a Prue en la primera versión del doblaje de Wildwood: El bosque salvaje. (Fotos: Imagem Films Mx / Cuartoscuro.com).

“Mi hermano está aquí en alguna parte y voy a encontrarlo”. Lo que la voz de Macarena García no esperaba era que antes de encontrar a su hermano en la película Wildwood, se toparía con cientos de críticas por su participación en el doblaje de la película animada.

Wildwood anunció la regrabación del doblaje para México tras la polémica versión con los star talents Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, quienes fueron juzgados por los cinéfilos debido a su falta de experiencia para una película de LAIKA, mismo estudio de Coraline, que tardó 16 años en hacerse con stop motion.

Durante días circularon comparaciones, parodias y hasta doblajes independientes de algunos actores que hicieron sus propias versiones de forma recreativa. Incluso se publicó una petición en la plataforma Change.org para exigir un redoblaje.

La presión funcionó. Este 10 de noviembre, la distribuidora Imagem Films Mx confirmó que habrá una nueva interpretación de Wildwood: El bosque salvaje, una alternativa para el público inconforme.

“En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla (...) Esta iniciativa nace de nuestra pasión por el cine y de nuestro compromiso de seguir generando experiencias que conecten con nuestro público”.

Javier Ibarreche, Macarena García, Natalia Téllez y Emilio Treviño participan en el doblaje al español latino de Wildwood: El bosque salvaje, película animada del estudio LAIKA. (Foto: Cuartoscuro.com). (Estrella Josento)

La distribuidora expresó que la primera versión se hizo “conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos” y agradeció a las personas que formaron parte.

“La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”, añade.

¿Cuándo se estrena ‘Wildwood: El bosque salvaje’ con el nuevo doblaje?

Vamos primero por lo que está confirmadísimo: Imagem Films Mx informó que el nuevo doblaje estará disponible en cines a partir del jueves 12 de noviembre en todo el país.

“A quienes ya han disfrutado de esta extraordinaria historia, los invitamos a vivirla una vez más desde una nueva perspectiva; y a quienes aún no han tenido la oportunidad, los invitamos a dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta cinematográfica y su inmersivo universo fantástico”, concluye.

Aún nos quedan muchas incógnitas.

Actores que se quedan en el doblaje de ‘Wildwood: El bosque salvaje’

Si estuviste metido hasta las profundidades del bosque en este camino, seguro escuchaste de Lissy Jimenez, una actriz de teatro y doblaje de 21 años cuya voz apareció en cientos de recortes de Tik Tok como comparación con Macarena García (actriz de Timbiriche), de “Lo que pedimos” vs. “Lo que nos dieron” para Prue, la protagonista.

Lissy Jimenez sumó mucha popularidad porque en septiembre hizo un desafío de 30 segundos —de Cinépolis e Imagem Films Mx—, el cual dio voz a varias escenas de Prue. El premio fue una breve participación como voces adicionales, con tres líneas en personajes secundarios.

Varios fans de la película promovieron que ella fuera la nueva voz de la protagonista, pero no será así.

Esta tarde Lissy Jimenez explicó en un video de Tik Tok que la película ya debe estar grabada, pues su estreno es en dos días, y ella no participó en el nuevo proceso: “No gente, no soy la protagonista”.

Asimismo, explicó que conversó con los productores, para saber si sus líneas se quedarían, a lo cual le respondieron que sí.

Emilio Treviño se queda en ‘Wildwood’

Emilio Treviño, quien interpreta a Curtis en el filme, también aclaró en Instagram que su participación sigue en pie.

“Para todos los que me han preguntado: Mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje de Wildwood. Nos vemos en los cines”, escribió el intérprete, quien también ha participado en El Charro Negro.

¿Quiénes se van del doblaje de ‘Wildwood’?

La distribuidora dejó la incógnita de quiénes serán los nuevos actores; sin embargo, la crítica fue principalmente hacía tres personajes principales, por lo que todo apunta a que se van:

Macarena García como Prue

Natalia Téllez como Alexandra

Javier Ibarreche como Brendan

Javier Ibarreche se pronunció sobre el redoblaje de Wildwood después de las críticas a su interpretación de Brendan. (Foto: Cuartoscuro, Laika Studios)

Solo Javier Ibarreche se ha posicionado al respecto. El creador de contenido de cine pidió disculpas tras recibir comentarios sobre un trabajo que no estuvo a la altura y destacó que no aceptó el papel para dejar fuera a un actor de doblaje.

Además, Ibarreche había adelantado el redoblaje hace unos días, extraoficialmente: “Claro que duele saberme fuera de este proyecto, pero el dolor a veces es parte del vaivén de la crítica. Y hoy me tocó de este lado”.

Wildwood: El bosque salvaje presenta una aventura fantástica en la que el vínculo entre dos hermanos lleva a Prue McKeel a cruzar los límites de un mundo que apenas conoce. Todo comienza con la desaparición de su hermano menor, quien es llevado por unos cuervos. A partir de ese momento, la joven se enfrenta a un territorio habitado por seres extraordinarios, donde cada obstáculo pone a prueba su capacidad para seguir adelante y encontrar la manera de traerlo de vuelta. La película está basada en la obra literaria de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis.