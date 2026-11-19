La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la mañanera de este jueves 19 de noviembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum continúa en China por la APEC 2026, pero se prevé que se realice un enlace desde Shenzhen para brindar un informe sobre las actividades realizadas en la cumbre.

En tanto, desde Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre.

En esta podría referirse al posicionamiento de cuatro exconsejeros presidentes del INE respecto a la necesidad de nombrar a una nueva presidencia e incluso cambiar a los consejeros alineados con el partido en el poder.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Claudia Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 18 de noviembre?

En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que acordó con Donald Trump una nueva reunión en Estados Unidos en la cumbre del G-20.

En tanto, Rosa Icela Rodríguez confirmó que se investiga la presunta organización de bloqueos en Santa Fe por parte de un exaliado de la Unión Tepito detenido en un penal de Nayarit.

De acuerdo con algunas versiones, las personas que participaron en los bloqueos recibieron un pago por 250 pesos.

Por último, se presentó oficialmente el decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México para que sea el responsable de proveer todos los materiales electorales del INE, luego del escándalo de corrupción.