La presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para regresar a México para el desfile de la Revolución Mexicana.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, durante la cumbre de la APEC 2026 en China, duró aproximadamente 20 minutos y contó con la presencia de cuatro altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

A través de un enlace desde Shenzhen con la ‘mañanera’ en Palacio Nacional, Sheinbaum compartió detalles del encuentro, en el que ambos mandatarios abordaron principalmente los avances de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

La mandataria calificó la conversación como agradable y destacó la actitud del presidente estadounidense durante el encuentro.

“Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, expresó.

La 'mañanera' de este miércoles 18 de noviembre fue conducida por la secretaria Rosa Icela Rodríguez. (Presidencia)

¿Quiénes acompañaron a Donald Trump en su reunión con la presidenta de México?

Claudia Sheinbaum detalló que cuatro integrantes de la administración de Donald Trump participaron en el encuentro.

Marco Rubio , secretario de Estado de Estados Unidos.

, secretario de Estado de Estados Unidos. Howard Lutnick , secretario de Comercio estadounidense.

, secretario de Comercio estadounidense. Stephen Miller, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, según el comunicado.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

La presencia de funcionarios vinculados con la política exterior y comercial estadounidense coincidió con el principal tema de la reunión: los avances de las negociaciones económicas entre ambos países.

¿De qué hablaron Sheinbaum y Trump durante los 20 minutos de reunión?

Sheinbaum explicó que aprovechó el encuentro para informar al mandatario estadounidense sobre el estado de las conversaciones que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha mantenido con representantes del Gobierno de Estados Unidos.

“Se le informó al presidente Trump los avances de las pláticas que ha estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos, y podemos decir que vamos muy avanzados”, señaló.

Marcelo Ebrard explicó que se han realizado 56 reuniones técnicas con funcionarios estadounidenses como parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El titular de Economía también destacó que ambos presidentes han construido una relación que describió como afectuosa y respetuosa.

Durante la conversación, Sheinbaum y Trump acordaron sostener un nuevo encuentro en el marco del Grupo de los Veinte (G20), en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, en diciembre próximo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la participación de México en la APEC 2026?

Además de compartir detalles de su encuentro con Trump, la presidenta aseguró que México ha recibido reconocimiento internacional durante su participación en el foro económico en China.

“Todo el mundo quiere saber de México, es un momento muy especial para nuestro país y México tiene una gran relación con todos los países y es reconocido por todo el mundo”, afirmó.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo que México mantiene abiertos los canales de diálogo con Estados Unidos, al mismo tiempo que busca fortalecer sus vínculos con otras naciones.

En particular, destacó los esfuerzos para profundizar las relaciones diplomáticas con países de la región del Pacífico, América Latina y Asia.