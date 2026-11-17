Turistas nacionales y extranjeros visitan el zoológico de Chapultepec; en la imagen observan a Xin Xin, la única osa panda viva en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su viaje a China para pedir otro panda que le haga compañía a Xin Xin en el zoológico de Chapultepec.

“Se cumplirán 55 años de la relación entre México y China. Es un momento muy importante, hablamos sobre avanzar en temas de turismo, pedimos también un nuevo panda para el zoológico de Chapultepec como parte de esta relación”, dijo Sheinbaum en entrevista con medios de comunicación tras su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

La mandataria no reveló si China enviará otro ejemplar de panda gigante ni cuándo lo hará, sino solo que se hizo la petición.

Xin Xin tiene 36 años y es la última descendiente de la primera pareja de pandas donadas por China y ha vivido en el Zoológico de Chapultepec durante toda su vida.

¿Por qué Xin Xin representa la relación entre China y México?

La panda Xin Xin es también uno de los ejemplares más longevos del mundo, debido a que suelen vivir entre 20 y 25 años.

El ejemplar de panda gigante tiene tres cuidadores, además de un grupo de veterinarios y expertos en nutrición, quienes revisan y monitorean constantemente su estado de salud. Su dieta es supervisada por especialistas para adecuarla a su avanzada edad, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sedema).

Fue en 1975 cuando China envió a México una pareja de pandas gigantes, Ying Ying y Pe Pe, como un gesto de amistad y buena voluntad. Esta iniciativa marcó el inicio de un programa de conservación considerado como uno de los más exitosos en el mundo.

Dicha pareja de pandas tuvo siete crías: tres machos y cuatro hembras, aunque solo cuatro sobrevivieron hasta la edad adulta; una de ellas era Tohui (hembra), que en 1988 se apareó con un macho de Inglaterra, Chia Chia.

Mientras que Xin Xin fue concebida por un proceso de inseminación artificial y es la última descendiente de esta primera pareja de pandas.

Así fue la reunión entre Sheinbaum y Xi Jinping

Xi Jinping mantuvo más de dos horas de encuentros bilaterales con Claudia Sheinbaum, Keiko Fujimori y José Antonio Kast, después de haber recibido por la mañana a los primeros ministros de Canadá y Papúa Nueva Guinea, Mark Carney y James Marape, y al líder vietnamita, To Lam.

Xi inauguró la ronda de reuniones con presidentes latinoamericanos, cuando recibió a Sheinbaum, quien expresó su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones entre China y México, países que, añadió, mantienen “planteamientos de desarrollo alineados”.

“Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos”, señaló la mandataria.

Xi defendió profundizar la cooperación con México en infraestructuras, tecnología y energías limpias y apostó por elevar las relaciones bilaterales “a un nivel superior”, en un contexto marcado por las recientes tensiones comerciales entre ambos países.

*Con información de EFE