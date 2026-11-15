Claudia Sheinbaum vuela a China: ¿Qué hará la presidenta en la cumbre de la APEC 2026?

Durante la cumbre de la APEC, Sheinbaum tendrá una reunión con el presidente Xi Jinping.

¡Claudia Sheinbaum, Yílù shùnfēng (buen viaje)! La presidenta de México ya vuela a China para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) donde tendrá una reunión con Xi Jinping, el hombre que dirige a la segunda economía más grande del mundo.

El viaje tendrá como objetivos promover inversiones en México; fortalecer la cooperación científica y tecnológica, y explorar proyectos relacionados con hospitales inteligentes y energías renovables, explicó la presidenta en su ‘mañanera’ del jueves 12 de noviembre.

Además, la visita de Claudia Sheinbaum a China también es una cuestión de protocolo, pues se acostumbra que el país que va a recibir la próxima cumbre ‘reciba la estafeta’ en la reunión. México será sede de la cumbre de la APEC en 2028.

La visita también tendrá un componente comercial, en medio de las tensiones internacionales por los aranceles y las negociaciones de México con Estados Unidos.

¿A qué va Claudia Sheinbaum a China?

La principal actividad de Sheinbaum será su participación en la cumbre de la APEC, un foro integrado por 21 economías que representan aproximadamente 60 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y el 50 por ciento del comercio internacional.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que la presidenta Sheinbaum será una de las principales oradoras ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, que reúne a más de mil empresarios de las economías participantes.

En ese encuentro, Sheinbaum presentará el Plan México, un proyecto que su Gobierno lanzó para reducir la dependencia de nuestro país a la importación de componentes.

Sheinbaum también tomará parte de la sesión plenaria de líderes, cuyo objetivo será discutir mecanismos para fortalecer la cooperación económica y reducir las tensiones comerciales entre los integrantes del foro.

¿De qué hablarán Claudia Sheinbaum y Xi Jinping?

Uno de los encuentros más importantes del viaje será la reunión bilateral con el presidente Xi Jinping, en la que participarán funcionarios de ambos gabinetes.

Sheinbaum adelantó que México buscará cooperación en cuatro áreas principales:

Hospitales inteligentes: conocer el modelo tecnológico desarrollado en China y explorar su incorporación al criticado sistema de salud en México.

conocer el modelo tecnológico desarrollado en China y explorar su incorporación al criticado sistema de salud en México. Medio ambiente: intercambiar experiencias sobre economía circular, manejo de residuos y transformación de basura.

intercambiar experiencias sobre economía circular, manejo de residuos y transformación de basura. Ciencia y tecnología: impulsar proyectos de colaboración en investigación y desarrollo tecnológico.

impulsar proyectos de colaboración en investigación y desarrollo tecnológico. Energías renovables: analizar mecanismos de cooperación para desarrollar proyectos solares y aprovechar la tecnología china en la fabricación de paneles fotovoltaicos.

En la delegación que acompaña a Sheinbaum van representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Marcelo Ebrard permanecerá en China para abordar asuntos relacionados con el intercambio comercial entre ambos países.

¿México buscará un tratado de libre comercio con China?

Aunque uno de los objetivos de la visita será fortalecer la relación económica con Beijing, Sheinbaum descartó que México tenga la intención de tener un tratado de libre comercio con China.

“No tenemos Tratado de Libre Comercio, ni vamos hacia allá, pero sí hay una relación comercial muy importante. Ya se quedará el secretario de Economía hablando de estos temas con China”, dijo.

Y sobre el comercio con China, Sheinbaum defendió el aumento de aranceles países de Asia para determinados productos provenientes de naciones con los que México no tiene tratados comerciales.

Estas disposiciones, explicó, forman parte del Plan México, cuyo propósito es producir más mercancías dentro del territorio nacional y aumentar el valor agregado de la economía.

¿El viaje de Sheinbaum a China afectará las negociaciones con Donald Trump?

La visita ocurre mientras México y Estados Unidos continúan con la negociación del T-MEC, esto después de que el presidente Donald Trump decidió no renovarlo por otros 16 años y activó la opción de revisiones anuales.

Ante los cuestionamientos sobre las posibles consecuencias de su acercamiento con Beijing, Sheinbaum descartó que la reunión con Xi Jinping represente un obstáculo para las conversaciones comerciales con Washington.

La presidenta argumentó que la APEC es un foro internacional en el que participan tanto China como Estados Unidos, además de México y otras economías de la región.

Respecto a un posible nuevo encuentro con Donald Trump durante la cumbre, Sheinbaum señaló que no estaba contemplado en su agenda en China.

¿Con qué otros líderes se reunirá Sheinbaum en China?

Además del encuentro con Xi Jinping, el Gobierno de México contempla reuniones bilaterales con representantes de otras economías participantes en la APEC.

Marcelo Ebrard mencionó inicialmente encuentros con autoridades de Canadá, Australia y Vietnam, mientras que Sheinbaum informó que también se habían recibido solicitudes de Singapur, Chile y otros participantes.

La mandataria añadió que la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) había solicitado una reunión, aunque aclaró que los encuentros adicionales dependerían de la disponibilidad de su agenda.