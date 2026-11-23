Hay días que acabamos fumigados. No caminamos kilómetros, ni cargamos cajas en el almacén. Sólo un conjunto de asuntos exigió tal nivel de energía, de pensamiento asertivo o de moderación emocional, que no es inusual llegar a casa con agotamiento mental.

La función directiva es intensa. Se tenga la organización correcta o no. Se goce de un equipo competente o en formación. Los asuntos que normalmente ‘suben’ a dirección serán los complejos, los enredados y los sensibles. Y hay días que llegan más de los que se quisiera y resultan más complicados de lo que uno desearía.

No es inusual acabar una jornada con cansancio psíquico. Es una sensación de sobrecarga cerebral. Ya no queremos seguir pensando. Y no sólo es extenuación intelectual, sino que es cierto fastidio, para algunos desequilibrante, que nos lleva a desear que la realidad se pare o, en su menor expresión posible, nos coloca en vulnerabilidad e irritabilidad.

¿Qué debe aprender el director para encontrar su nuevo neutral en esos momentos de agotamiento mental? Aquí tres puntos para la reflexión:

1) La gestión más relevante es la de uno mismo. Sólo cada uno de nosotros sabe que ya está en ese punto. Y dado que no siempre lo refleja el cuerpo con transparencia, antes que nos explote el carácter o previo a que involuntariamente cometamos un error, debemos reconocer y advertir ese estado.

Y no sólo es aprender a verbalizarlo a tus cercanos, sino interrumpir la jornada para respirar, nutrir el cuerpo y renovar el ciclo. Idealmente tocaría irnos a descansar o distraernos, pero, si no se puede porque algo apremia, por lo menos pausar lo más posible para permitir que la mente se despeje y logre enfocarse otra vez en lo relevante

2) La perspectiva requiere distancia y esta requiere tiempo. La mente suele darle vueltas al tema una y otra vez. Y no la culpo hay asuntos que, por su magnitud y complejidad, obligan a ver muchas variables, a ponderar efectos y, eventualmente, a medir el impacto de una disposición.

Pero meditar o repensar un problema, no es ciclarse. No se debe sobrecargar la reflexión. Al contrario. Pausar el pensar y la decisión, comentar con alguien un día y con otra persona en un momento distinto, ofrece distancia, aunque consuma días de calendario. Se busca lo mejor, sin quemar el fusible.

3) A lo complejo con calma. A lo sencillo con rapidez. Salvo que se esté frente a plazos fatales, la gran mayoría de los asuntos pueden ser atendidos en el ritmo que uno les imponga. Hay que sacarlos de la prisa, aprendí hace mucho tiempo.

Y es que cuando uno no se autopresiona frente a la complejidad estructural de la gestión directiva, cierta dosis de tiempo ayuda a ponerle a las cosas mejor intención y mayor detalle.

Dirigir representa jornadas retadoras y proyectos o problemas que obligan a una concentración de energía y de recursos superlativos. Decidir sobre algo implica dejar de lado otras cosas. Optar por una vía obliga a dejar en la incógnita otras posibilidades. Esos riesgos, esos desenlaces posibles y los agravantes del entorno pueden incidir en agotamientos mentales recurrentes.

Y al margen de los agravantes tecnológicos o relacionales que se puedan argumentar, el director como persona tiene que aprender a lograr un nuevo neutral. A dispersar su mente para poder recuperar la atención inteligente y a saber parar, para después poder continuar con asertividad funcional y relacional.

El director es persona. Y las personas necesitamos enfriar, recargar y descansar bien. Una mente fresca piensa mejor. Un cuerpo saludable responde en óptimo. Y una dirección refrescada renueva ciclos con mejor precisión. Los directivos afilados no son los que más aguantan el cansancio, sino los que saben neutralizar su agotamiento mental.