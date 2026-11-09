Confort o sana incomodidad, ¿con quién conectar en un nuevo evento?

Se puede sentir ‘de repente’, aunque no siempre ocurre al inicio de una nueva experiencia. La duda, la necesaria alineación de expectativa y realidad o la simple novedad frente algo que se vive por primera ocasión, puede impedir que se sienta confort al llegar a un evento por primera vez.

Ayuda estudiar la agenda. Prever que estarán ahí algunos conocidos o, por lo menos, algunas caras familiares. Pero cuando es la primera ocasión que asistes a una actividad en un espacio o ambiente que no dominas, estás en un estado de observación, con la guardia alta y deseando asimilar lo que ahí pasa.

Los americanos le dicen amigablemente ‘rockies’ a los novatos. ‘1st timers’ es la expresión formal. Novatos, dirían en algunos ambientes. Lo sepa el entorno o no, cuando eres un nuevo asistente estás tratando de encontrar valor en tu presencia en ese momento y espacio.

¿Cómo navegar un evento cuando se asiste por primera ocasión? Aquí tres puntos para la reflexión:

1) No sólo es quién está, sino que lo trajo ahí.- Es un error poner la energía en identificar a los identificables. Si los conoces, tocará saludarlos, pero no clavarte con ellos. El primer acento debe ponerse en conectar con las caras nuevas para ti. Presentándote, sí. Pero averiguando qué los tiene ahí.

Los eventos crean un macro espacio para que ciertas conversaciones se puedan detonar. Y en el margen, los intereses de los participantes se interconectarán o no. Y en esa mar de posibilidades, hay que entender lo que busca cada cual para alinear lo que tú estás buscando o te puede resultar útil para cualquier propósito claro.

2) El contenido es una inserción en la macro conversación.- Sea una conferencia magistral o sean sesiones concurrentes de cualquier índole, deben de ser vistos como detonadores de reflexiones y de conectores para la interacción con otros asistentes.

En horabuena si algo del contenido te resulta revelador. Lo relevante, sin embargo, es que sirva para producir nuevas preguntas, hipótesis actualizadas o reacciones novedosas entre los que interactúan en pasillos, comidas, cócteles. Las relaciones profesionales se producen alrededor de intereses complementarios o compartidos.

3) La interacción espontánea debe migrar a la conexión sostenida.- A lo largo del evento, se debe procurar interactuar varias veces y por múltiples canales. Puede producirse mucha afinidad personal o no, aunque siempre debe advertirse la funcionalidad relacional con el lente de nuestros intereses profesionales.

La interacción en los eventos gravita entre personas con las que simpatizas enormemente pero no sirven a los objetivos procurados y personas con las que simpatizas poco, pero pueden resultar muy valiosas para diferentes propósitos. Sin desbalances, ni inocencias, conviene pavimentar el camino relacional con todo ese espectro.

Uno no va a los eventos a encontrar el confort. Se va a los eventos nuevos a construirlo. La novatez, en el fondo, es sólo la incapacidad para navegar con un mapa mental y sensitivo las interacciones que produce un espacio de encuentro. Un evento es un sistema con impulsores (los que conecta) y muchos elementos neutros (que ni ayudan, ni estorban).

Y aún ya dominando el entorno de un evento determinado, no se debe aspirar al confort pleno. Pues eso significa que has dejado de observar al contrario o de escuchar al competidor. Que ya no te incomodan las preguntas necesarias o ya no buscas las nuevas interacciones con el desconocido, el nuevo o el diferente.

Así que la próxima ocasión que llegues por primera vez a un evento determinado, deja la inquietud de identificar a quien conoces en casa y enfócate en conectar con aquellos que te provocan una sana incomodidad.