Sheinbaum viaja a China para reunión con Xi Jinping; Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en China para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tiene prevista una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

Durante la conferencia matutina de este lunes 16 de noviembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la mandataria permanecerá fuera de México hasta el próximo viernes 20 de noviembre.

Sheinbaum salió del país durante los primeros minutos del domingo 15 de noviembre, acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el titular de Economía, Marcelo Ebrard.

Rodríguez explicó que el Gobierno federal notificó a la Mesa Directiva del Senado sobre la ausencia de la presidenta, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La mandataria tiene previsto regresar durante los primeros minutos del viernes 20 de noviembre para encabezar la ceremonia conmemorativa del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Quiénes acompañan a Claudia Sheinbaum en su viaje a China?

Además de Roberto Velasco y Marcelo Ebrard, la comitiva mexicana está integrada por los siguientes funcionarios:

Alicia Bárcena , secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Rosaura Ruiz , secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. David Kershenobich , secretario de Salud.

, secretario de Salud. Luz Elena González Escobar , secretaria de Energía.

, secretaria de Energía. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

Durante la visita se contemplan encuentros entre integrantes del Gobierno mexicano y funcionarios chinos, además de la reunión prevista entre Sheinbaum y Xi Jinping.

Gobierno destaca reducción de la pobreza en México

En otro tema, Rosa Icela Rodríguez señaló que el Banco Mundial dio a conocer el viernes pasado información sobre la reducción de la pobreza en México entre 2018 y 2026.

La funcionaria atribuyó estos resultados a las políticas sociales implementadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuadas por la administración de Claudia Sheinbaum.