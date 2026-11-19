Durante la APEC, la presidenta Sheinbaum compartió la visión de cooperación para el desarrollo.

La presidenta Claudia Sheinbaum terminó su viaje a China como parte de la gira de trabajo por el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La mandataria aseguró que marca una nueva era en la relación entre ambos países.

“Nos vamos muy satisfechos. La verdad, creo que todo el equipo...ha sido una experiencia. Representar al pueblo de México es un privilegio y creo que es reconocido por todo el mundo el momento que vive México y ha sido una gira sumamente exitosa, tanto en la relación con China como con todos los países”.

Sheinbaum destacó avances en materia de medio ambiente, energía, ciencia y cooperación internacional; así como un próximo a suscribirse en salud.

Durante la APEC, la mandataria compartió la visión de cooperación para el desarrollo y sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de China, Xi Jinping; de Vietnam, To Lam; con el primer ministro de Canadá, Mark Carney y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum se reúne con Keiko Fujimori para restablecer relaciones

Una de las últimas reuniones de Claudia Sheinbaum en China fue con Keiko Fujimori, presidenta de Perú, para “restablecer las relaciones” entre ambos países un año después de su ruptura diplomática.

En una rueda de prensa, Sheinbaum recalcó que el restablecimiento de las relaciones bilaterales “fue una decisión” de Fujimori.

“Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación”, aseveró la mandataria, que no brindó detalles concretos sobre el contenido de dicha reunión.

Este primer encuentro presencial entre ambas mandatarias se produjo después de que México y Perú anunciaran el pasado 7 de agosto el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 por la decisión mexicana de conceder asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

Así inició la crisis entre México y Perú

La crisis bilateral inició en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente peruano Pedro Castillo, cuyo encarcelamiento fue cuestionado por el Gobierno mexicano.

Las tensiones se agravaron con el asilo concedido por México a Chávez, quien permaneció en la residencia diplomática mexicana en Lima hasta que el Gobierno de Fujimori, quien asumió el poder en julio de este año, le otorgó un salvoconducto para viajar a territorio mexicano.

La salida de Chávez permitió que ambos gobiernos acordaran reanudar sus vínculos diplomáticos, aunque Sheinbaum mantuvo su postura crítica sobre la destitución de Castillo.

La presidenta Sheinbaum se reunió también con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y su gabinete.

*Con información de EFE