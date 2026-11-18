Trump y Sheinbaum se reúnen en China: la negociación del T-MEC, en el centro de la agenda. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés), en China.

La mandataria difundió una fotografía frente a frente con el presidente de Estados Unidos, junto con funcionarios de su gabinete: Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, escribió la mandataria en su cuenta de X este miércoles 18 de noviembre.

En el lado estadounidense estaban presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, el nuevo jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, y el representante de comercio, Jamieson Greer, que está encargado de renegociar la extensión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En declaraciones a los medios esta semana, ya desde Shenzhen, Sheinbaum había descartado una reunión bilateral con Trump en los márgenes de la cumbre de líderes de la APEC, pues consideró más probable un encuentro con el republicano durante la cumbre del G20 en Miami, a mediados de diciembre.

Hasta el momento, no se conocen los temas que discutieron, en medio de la renegociación del T-MEC y las recientes amenazas de Trump sobre un incremento de aranceles.

Sheinbaum se reunió con primer ministro de Canadá

Previo al encuentro con Trump, la mandataria se reunió el martes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien acordó ampliar las relaciones bilaterales en un escenario en el que ambos países mantienen tensiones comerciales con Washington.

México y Canadá son, junto con Estados Unidos, miembros del T-MEC, que regula parte de sus intercambios comerciales y está pendiente de renovación.

La administración Trump presiona a México para que evite servir de intermediario para productos chinos que, en última instancia, llegan a los consumidores estadounidenses mediante el acceso comercial preferencial del país vecino.

La reunión entre Trump y Sheinbaum ocurrió en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre ambos países. La semana pasada, Trump amenazó con duplicar los aranceles estadounidenses a las exportaciones mexicanas si la administración de Sheinbaum no detenía dos caravanas de migrantes que intentaban cruzar México para llegar a Estados Unidos.

Tanto Sheinbaum como Carney se reunieron el martes con el presidente chino, Xi Jinping.

Con información de EFE y Bloomberg.