Marco Rubio, secretario de Estado, junto al presidente estadounidense Donald Trump en una conferencia de la ASEAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó en una conferencia desde Manila sobre un posible despido de su secretario de Estado, Marco Rubio, si no contesta rápidamente el teléfono cuando lo llama.

Trump hizo estos comentarios cuando daba un discurso ante líderes regionales en Manila, Filipinas, donde se lleva la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

“Cuando hay un problema, me llamas. Llamarás a Marco, llamarás a otros, y si no responden, llámame. Tomaré tu llamada. Le diré: ‘Marco, estás despedido. No respondiste lo suficientemente rápido’”, dijo el mandatario estadounidense entre risas.

Los comentarios de Trump surgen luego de que a principios del mes, tras las elecciones intermedias en Estados Unidos y la derrota republicana, surgiera el rumor de que Rubio evaluaba si dejar la administración.

Fuentes familiarizadas con el asunto señalaron que Rubio y sus asesores analizaban las opciones para su futuro. Dicho informe fue rechazado por Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, quien apuntó que la noticia era “completa y totalmente falsa”.

Trump defiende un Indopacífico libre al reunirse con líderes de Japón, India y Australia

Donald Trump defendió este martes en Manila un Indopacífico libre al inicio de la primera reunión en dos años de los líderes de los países que integran el foro de seguridad Quad (Estados Unidos, India, Japón y Australia), concebido para contrarrestar a China en la región.

El primer ministro indio, Narendra Modi; la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; el primer ministro australiano, Anthony Albanese; y Trump arrancaron las primeras conversaciones del bloque desde 2024 alrededor de las 18:00 hora local (10:00 GMT) en la capital filipina, en un contexto regional marcado por desafíos de seguridad como las tensiones en el mar de China Meridional.

Trump señaló que Estados Unidos, India, Japón y Australia “representan una de las asociaciones más importantes del mundo y también de las más poderosas”, al tiempo que defendió un Indopacífico “libre, abierto, estable y próspero”.

Flanqueado por los secretarios del Tesoro, Scott Bessent; de Estado, Marco Rubio; y de Comercio, Howard Lutnick, el mandatario estadounidense habló con las delegaciones australiana, india y japonesa “sobre acuerdos en materia de inteligencia artificial (IA), cooperación marítima y comercio”, indicó la Casa Blanca.

“Aspiramos a hacer realidad un Indopacífico libre y abierto” suscribió Takaichi, mediante el fortalecimiento de “la resiliencia de los países de la región y promoviendo su libertad para decidir por sí mismos” en ámbitos como la seguridad marítima y económica, la energía y las tecnologías críticas y emergentes.

Con información de EFE.