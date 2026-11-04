Elección en EU: Mike Johnson, líder de la Cámara de Representantes, no volverá tras derrota republicana

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, ya no será líder pronto.

Según personas familiarizadas con sus planes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no tiene intención de liderar a los republicanos de la Cámara el próximo año tras la derrota electoral del partido, lo que ha desencadenado una lucha por determinar quién guiará a los legisladores republicanos mientras se enfrentan a un papel reducido como minoría legislativa.

La lucha por sucederle enfrenta al actual segundo líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Steve Scalise de Luisiana, un conservador del establishment, contra el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan de Ohio, un combativo intransigente que lleva tiempo aspirando al puesto de liderazgo.

Según personas familiarizadas con sus conversaciones, tanto Scalise como Jordan ya estaban haciendo campaña para el puesto el miércoles por la mañana. En una carta a sus colegas anunciando su candidatura, Jordan calificó la mañana posterior a la aplastante derrota electoral como “un día impactante” para los republicanos y abogó por “la ofensiva, no la defensa”, según una copia a la que tuvo acceso Bloomberg.

El principal encargado del recuento de votos de los republicanos en la Cámara de Representantes, Tom Emmer, de Minnesota, se enfrenta al desafío del representante August Pfluger para conservar su puesto de liderazgo.

Según fuentes cercanas al orador, este informó a sus asesores en una reunión de personal el miércoles por la mañana que no continuaría como líder del partido. Mike Johnson, actual líder de la Cámara de Representantes, no se pronunció sobre si permanecería o no en el Congreso.

Según su equipo de campaña, Johnson viajó a 36 estados para hacer campaña por los candidatos republicanos durante el ciclo electoral de dos años y, a mediados de octubre, había ayudado a recaudar más de 526 millones de dólares para candidatos individuales y su comité de acción política.

Pero no fue suficiente, ya que los votantes, enfadados por el alto coste de la vida y la impopular guerra con Irán, se volvieron contra el presidente Donald Trump.

Hasta el miércoles por la mañana, los demócratas habían ganado al menos 228 escaños en la Cámara de Representantes, muy por encima de los 218 necesarios para la mayoría. Los republicanos ganaron en 139 distritos, y aún quedaban 68 por definir. NBC News proyectó que los demócratas podrían obtener 258 escaños frente a los 177 de los republicanos, una mayoría de 81 escaños, muy superior a los 214 que ostentan actualmente en la Cámara.

La pugna por reemplazar a Mike Johnson comenzará de inmediato. Los republicanos de la Cámara de Representantes celebrarán elecciones a puerta cerrada para elegir a sus nuevos líderes el 10 de noviembre.

Scalise, Johnson y Emmer compitieron por el liderazgo del partido la última vez que el puesto estuvo vacante en 2023, tras la destitución del expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Ninguno logró unir al partido dividido en torno a su candidatura, requisito indispensable para la presidencia de la Cámara, ya que para obtenerla se requiere la mayoría absoluta de todos los miembros.

La batalla por la sucesión en 2023 se prolongó durante tres semanas antes de que los republicanos se decidieran por Johnson, un aliado de Trump que hasta entonces había mantenido un perfil bajo y no había provocado hostilidad abierta por parte de ninguna de las facciones del partido. El líder de la minoría es elegido por mayoría simple de los republicanos, por lo que no requiere un apoyo tan amplio.

Johnson considera que su mayor logro fue la promulgación de la emblemática ley tributaria de Trump, valorada en 4 billones de dólares. Si bien las reducciones de impuestos de dicha ley favorecieron principalmente a los más ricos, también incluyó numerosas exenciones para la clase trabajadora y la clase media, como las relativas a las horas extras y las propinas. La ley se financió mediante los mayores recortes a los programas de asistencia social de la historia, centrados en Medicaid y los cupones de alimentos.

El demócrata Hakeem Jeffries está a punto de convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes tras su sesión de enero. Se prevé que sea ratificado como líder del partido en una votación a puerta cerrada del grupo parlamentario este mes, seguida de una votación pública de toda la Cámara en enero, en la que se requiere una mayoría de 218 votos para ser elegido presidente.

De ser elegido, Jeffries será el primer afroamericano en ocupar este cargo clave, que es el tercero en la línea de sucesión presidencial.