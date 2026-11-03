Trump retirará apoyo de 4 mil mdd que EU da a Israel: ‘Netanyahu y yo estamos de acuerdo’

Trump afirmó que él y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, acordaron terminar con el apoyo económico que aporta EU.

El presidente Donald Trump dijo que alcanzó un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que Estados Unidos ponga fin a 4.000 millones de dólares en ayuda a Israel antes de que termine el año.

“Bibi Netanyahu y yo llegamos a un acuerdo”, señaló Trump en una entrevista con Fox News este martes. “Le damos a Israel 4.000 millones de dólares al año, y hace meses llegamos a un acuerdo para dejar de hacerlo, y ellos están de acuerdo”.

“Se han convertido en un país muy exitoso. No lo necesitan. Y ya no pagaremos más”, agregó.

Estados Unidos proporciona actualmente a Israel 3.800 millones de dólares anuales en asistencia militar en virtud de un acuerdo a 10 años negociado originalmente por la administración Obama y vigente hasta 2028.

La ayuda estadounidense a Israel se ha convertido en un tema de disputa antes de las elecciones legislativas de EU de este martes, que determinarán el control del Congreso.

El anuncio de Trump busca neutralizar un tema que los candidatos demócratas han utilizado durante la campaña. En Michigan, el candidato demócrata Abdul El-Sayed ha criticado la asistencia y ha dicho que esos recursos podrían destinarse mejor a prioridades internas.

Trump dijo que veía el fin de la ayuda como una forma de contrarrestar las críticas demócratas sobre el tema.

“La izquierda utiliza el pago de 4.000 millones de dólares—que todo el mundo conoce, no es ningún secreto— como una señal de injusticia, y no podemos permitir que eso ocurra. No me gusta porque, ya saben, es demasiado fácil. Es casi un blanco demasiado fácil”, señaló Trump.

Trump dijo que Netanyahu había sugerido el cambio y dejó claro que, si Israel necesitara la ayuda más adelante, EU se la proporcionaría. Pero, por ahora, afirmó, Israel está prosperando y no necesita asistencia.

El mandatario afirmó que ambos líderes habían tomado la decisión hace meses. Netanyahu dijo a comienzos de este año que quería que Estados Unidos pusiera fin al apoyo financiero a Israel durante la próxima década.