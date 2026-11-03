⁠Beatriz Gutiérrez Müller tuvo trato especial al tramitar su nacionalidad española: The Objective

El mecanismo que usaría Beatriz Gutiérrez Müller sería la ley de memoria democrática. (Foto: El Financiero)

⁠Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibió un trato preferente cuando tramitó su nacionalidad española en 2025, según informó el medio The Objective.

Aunque la escritora no ha informado sobre su solicitud de nacionalidad, el año pasado el medio español ABC dio a conocer que Gutiérrez Müller había solicitado el documento; sin embargo, destacó que la petición se hizo con fines académicos.

El periodista español Milton Merlo informó en mayo del año pasado en una entrevista radiofónica que la exprimera dama tiene intereses académicos en Europa, lo que sería el motivo de la petición al gobierno español.

“Creo que tiene un interés con motivos académicos en Europa o eso es lo que se comenta en su entorno y hasta pudiera ser un salvoconducto para que el actual gobierno restablezca la relación con España”, comentó Milton Merlo al ser cuestionado sobre qué habría motivado a la esposa del exmandatario español a iniciar dicha solicitud.

El mecanismo que usaría Beatriz Gutiérrez Müller sería la ley de memoria democrática, aprobada en 2022, que otorga la ciudadanía española para nietos y hasta bisnietos de españoles.

¿⁠Beatriz Gutiérrez Müller recibió trato preferencial en España?

De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso el medio The Objective, personal consular realizó trámites especiales para conseguir ciertos documentos que la investigadora no había presentado.

Las fuentes consultadas por el medio agregaron que este tipo de atención diferencial no se ofrece de manera regular a los demás solicitantes que gestionan el mismo trámite.

Según los documentos del expediente revisados por The Objective, la solicitud fue ingresada el 30 de abril de 2025 en la sede consular española en territorio mexicano. En dichos registros hay un escrito mano donde se detallan los inconvenientes surgidos para obtener ciertos requerimientos.

En un post-it que adjuntó la escritora a la documentación dice: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro”. “Esta observación pone en evidencia que la investigadora declinó entregar el duplicado del libro del registro civil requerido para el trámite”, señala el medio español.

De acuerdo con las fuentes diplomáticas citadas, ante el rechazo de la investigadora, los funcionarios del consulado gestionaron personalmente los requerimientos faltantes ante diversas dependencias.

El personal de la sede diplomática recalcó que este tipo de trámites le corresponde a la persona interesada, pero el caso de Gutiérrez Müller, fue diferente.

Tras solucionar la falta de documentos que la exprimera dama declinó entregar, las autoridades consulares procedieron a validar el expediente el 30 de abril de 2025.

¿Cómo se obtiene la nacionalidad española por la Ley de Memoria?

El Ministerio de Justicia de España explica que la nacionalidad “es un elemento fundamental en la vida del individuo, en tanto le permite pertenecer a un grupo, identificarse con este y, a la vez, le otorga la protección del Estado y la posibilidad del ejercicio de sus derechos conforme a las Normas Jurídicas del mismo”.

Además, señala que existen diferentes formas de adquirir la nacionalidad española.

Nacionalidad por residencia:

Si una persona desea adquirir la nacionalidad española por residencia, debió vivir en España al menos 10 años de forma continua y legal.

Esta forma de nacionalidad está sujeta al pago de una tasa que es de 104.05 euros.

Nacionalidad por carta de naturalización:

Esta forma de adquisición de la nacionalidad​​ tiene carácter graciable, es decir, de forma gratuita, sin estar sujeto a alguna obligación o exigencia.

Además, no se sujeta a las Normas Generales de Procedimiento Administrativo y se otorga o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

El interesado deberá entregar una carta en donde explique por qué es necesario tener la nacionalidad española y el gobierno español se encargará de concederla o no.

Nacionalidad para españoles de origen:

Este tipo de nacionalidad puede ser exigido por las personas nacidas de padre o madre español. También por los que nacieron en España cuando sean hijos de padres extranjeros, si al menos uno de ellos ha nacido en España (se exceptúan los hijos de diplomáticos).

Las personas nacidas en España de padres extranjeros, si ambos carecen de nacionalidad (apátridas), o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. En este caso puede realizarse un expediente en el Registro Civil de su domicilio para declarar la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Los niños nacidos en España de cuyos padres se desconoce la identidad también podrán solicitar la nacionalidad. Cabe aclarar que se presumen nacidos en España los menores cuyo primer lugar de estancia conocido sea territorio español.​​​​

de cuyos padres se desconoce la identidad también podrán solicitar la nacionalidad. Cabe aclarar que se presumen nacidos en España los menores cuyo primer lugar de estancia conocido sea territorio español.​​​​ “Son también españoles de origen los menores de 18 años que sean adoptados por un español. Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción”, indica el gobierno de España.

Nacionalidad por opción:

La nacionalidad por opción es un beneficio que ofrece el país a extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones, para que adquieran la nacionalidad española.

Tienen derecho a adquirir esta nacionalidad aquellas personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español y quienes cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España.