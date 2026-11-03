Aguascalientes, segundo lugar nacional en crecimiento del comercio y los servicios

Aguascalientes se colocó como la segunda entidad del país con mayor crecimiento en los sectores de comercio y servicios, al registrar un incremento anual de 3.7 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, muy por encima del promedio nacional, que fue de 2.3 por ciento, de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mismo indicador reportó que la actividad económica de Aguascalientes creció 1.4 por ciento respecto al primer trimestre de 2026, cifra que supera a entidades vecinas y que refleja el dinamismo de la economía local y la capacidad de distintos sectores productivos para generar oportunidades de crecimiento.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que estos resultados confirman la importancia del comercio y los servicios como motores de la economía local, al impulsar el consumo, fortalecer los negocios y contribuir a la generación de empleos.

“Este resultado refleja la fortaleza del mercado interno estatal y la capacidad del comercio, los servicios profesionales, el transporte y la logística para generar actividad económica y empleo en Aguascalientes”, señaló.

El funcionario estatal subrayó que el reto para los próximos meses es consolidar el crecimiento de estos sectores y, al mismo tiempo, impulsar la recuperación de la actividad industrial, en un contexto internacional complejo para la manufactura y la industria automotriz.

Añadió que el fortalecimiento de la economía local, la diversificación de las actividades productivas y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio serán fundamentales para mantener el dinamismo económico de Aguascalientes y generar mejores condiciones para las empresas y las familias.