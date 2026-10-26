Grupo San Cristóbal y Ruba invertirán 6 mil 400 mdp en viviendas en Aguascalientes

Directivos de Grupo San Cristóbal y Grupo Ruba anunciaron a la gobernadora Tere Jiménez una inversión de más de 6 mil 400 millones de pesos para construir 5 mil 700 viviendas en Aguascalientes.

En una alianza estratégica, directivos de Grupo San Cristóbal y Grupo Ruba anunciaron a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, una inversión en Aguascalientes superior a los 6 mil 400 millones de pesos y la generación de 570 empleos para desarrollar más de 5 mil viviendas de tipo medio en la entidad.

La gobernadora destacó que sin duda este proyecto fortalecerá la oferta habitacional para las familias de Aguascalientes, impulsará la economía local y contribuirá al crecimiento ordenado y sostenible del estado.

“La dinámica de crecimiento que experimenta Aguascalientes gracias a la llegada de nuevas inversiones y a sus niveles de seguridad, ha hecho que mucha gente de otros estados y países venga a vivir a nuestro estado, lo que ha incrementado la demanda de vivienda y otros servicios en los últimos años, y estoy segura de que este proyecto vendrá a atender ese mercado”, sostuvo la gobernadora.

Fernando Camarena Ávila, director general de Grupo San Cristóbal, detalló que el proyecto contempla la construcción de viviendas en alrededor de tres desarrollos habitacionales, con alrededor de 5 mil 700 viviendas durante los próximos 10 años, en una superficie superior a las 106 hectáreas ubicadas en el norte, poniente y sur del estado. Destacó que está previsto iniciar la construcción a mediados del próximo año.

“Aguascalientes es referente a nivel nacional, y la labor de tu gobierno es evidente; muchísimas gracias, Tere, por darnos esos escenarios que necesitamos los empresarios para invertir. Te felicito y te agradezco mucho, queremos mantener una relación cercana y respetuosa con tu gobierno para que estos proyectos avancen. Gracias a nuestros amigos de Grupo Ruba por su confianza y por compartir este proyecto, ustedes aportan una trayectoria importante en el desarrollo de vivienda”, destacó.

Por su parte, Jesús Miguel Sandoval Armenta, director general de Grupo Ruba, precisó que esta empresa cuenta con más de 46 años de trayectoria, en los que han construido más de 275 mil viviendas en 19 ciudades de 14 estados del país. Comentó que el proyecto de Aguascalientes prevé que el total de la proveeduría y mano de obra sea de origen local, lo que favorecerá a empresas de Aguascalientes dedicadas a materiales, servicios, infraestructura y actividades relacionadas con el sector inmobiliario.

Durante el encuentro que se celebró en Palacio de Gobierno, también estuvieron el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt); Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado (Seplade); Daniel Muñiz Medina, jefe del Departamento de Inversión y Cooperación Internacional de la Sedecyt; Hugo Hernández, director general de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos de la Seplade; Hugo Alonso Hernández, director de Operaciones de Grupo San Cristóbal; Carlos Andrés Sánchez Sánchez, director de Administración y Finanzas de Grupo San Cristóbal; Roberto Camarena González, abogado de Grupo San Cristóbal; Francisco Luis Gaytán Aguirre, director ejecutivo de Grupo Ruba; Octavio Valenzuela García, director regional de Grupo Ruba; Rodrigo Ruis Gandarilla, director de Plaza Aguascalientes de Grupo Ruba; Ricardo Terrazas Duque, accionista y miembro del Consejo de Grupo Ruba, entre otras autoridades.