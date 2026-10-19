Aguascalientes revisa blindaje de sus fronteras con Zacatecas y Jalisco para reforzar seguridad

La gobernadora Tere Jiménez encabezó una reunión con autoridades y representantes ciudadanos para evaluar las medidas de seguridad y fortalecer la prevención del delito en Aguascalientes.

El reforzamiento de la seguridad en las zonas limítrofes del estado con Zacatecas y Jalisco fue uno de los principales asuntos que abordó la gobernadora durante una reunión con autoridades de los tres niveles de Gobierno y representantes de la sociedad civil.

La mandataria estatal encabezó la edición 86 de la Asamblea Plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, donde se hizo un balance de las acciones desarrolladas en las últimas semanas y se plantearon medidas para mejorar la vigilancia y la prevención de delitos.

Además de revisar las estrategias de protección en las fronteras estatales, los participantes analizaron las necesidades de las corporaciones policiales, particularmente en materia de preparación de sus elementos, infraestructura y herramientas de trabajo.

El encuentro también sirvió para identificar aspectos de la estrategia de seguridad que requieren ajustes, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones ante posibles incidentes delictivos.

Tecnología y capacitación, entre las prioridades de seguridad en Aguascalientes

Durante la asamblea se examinó el uso de nuevas tecnologías para apoyar las tareas de vigilancia, así como la importancia de contar con policías mejor preparados y equipados.

En ese sentido, Tere Jiménez señaló que la colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales es fundamental para atender los desafíos de seguridad.

También destacó el papel de la ciudadanía en las labores de prevención y la necesidad de mantener la inversión en capacitación policial y recursos tecnológicos para mejorar el funcionamiento de las corporaciones.

La reunión tuvo lugar en el Salón de Congresos del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, y contó con la presencia de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez, y de Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, quien preside la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local.

Asimismo, participaron el comandante de la 14/a. Zona Militar, Álvaro Javier Juárez Vázquez; el titular de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo, y los representantes ciudadanos José Ramón Medrano Muñoz y Roberto Rangel Peniche, además de otras autoridades.