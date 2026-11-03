¿Cómo abre el tipo de cambio HOY? Así reacciona el peso a elecciones intermedias en EU

Así cotiza el peso ante el dólar en mercados y ventanillas bancarias este martes 3 de noviembre.

El peso mexicano pierde sus ganancias del Día de Muertos ante el dólar mientras la atención del mercado está dirigida a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

De acuerdo con las últimas encuestas, el Partido Demócrata tiene grandes posibilidades de arrebatar a Donald Trump y a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Especialistas del sector energético advirtieron que una eventual victoria demócrata podría representar un contrapeso a la política energética de Trump, aunque no necesariamente implicaría un cambio inmediato en las decisiones de su administración.

Esta es la cotización del dólar HOY 3 de noviembre de acuerdo con Bloomberg

El tipo de cambio se ubica en las 18.72 unidades, 16 centavos más con respecto al 2 de noviembre. Cabe recordar que el lunes no hubo actividad en los bancos en México, por lo que la cotización del peso ante el dólar fue solo en operaciones electtrónicas.

De acuerdo con Laura Torres, directora de inversión, IMB Capital Quant, el peso está sujeto a un entorno de elevada cautela institucional por la densa agenda de catalizadores económicos y políticos.

En el frente internacional, la atención de las mesas de dinero globales está completamente concentrada en el desarrollo de las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde el mercado evalúa el posible reequilibrio de poder en el Congreso de Washington y su posterior impacto en la política fiscal y comercial de la Casa Blanca.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 19.20 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.12 unidades en la sesión de este martes 3 de noviembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.99 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.36 por ciento.

Las monedas que más se deprecian ante el dólar son el peso colombiano con 1.06 por ciento; el real brasileño con 0.94 por ciento; el dólar taiwanés con 0.55 por ciento; el yuan chino con 0.36 por ciento, y el rublo ruso con 0.33 por ciento.

Con información de Héctor Usla y Bloomberg