Clima en CDMX y Edomex: Cielo despejado y hasta 25°C el miércoles 4 de noviembre

Así estará el clima para el 4 de noviembre en la CDMX y el Edomex.

El miércoles 4 de noviembre, el Valle de México, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, experimentará un día con clima estable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielos mayormente despejados y temperaturas agradables para la jornada.

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima se pronostica en 11.7°C, mientras que la máxima alcanzará los 25.0°C. El viento soplará a 7 km/h con condiciones de poco nuboso.

Toluca, en el Estado de México, tendrá un amanecer más fresco con una mínima de 5.7°C y una máxima de 21.0°C. Naucalpan de Juárez registrará temperaturas entre 11.7°C y 24.3°C.

¿Habrá lluvias en la zona metropolitana?

Ecatepec de Morelos, otro municipio clave, verá mínimas de 11.3°C y máximas de 25.3°C. La región no espera probabilidad de lluvias significativas, predominando un ambiente seco.

Las condiciones atmosféricas en el Valle de México serán de poco nuboso a medio nublado en general. Los vientos serán ligeros, con velocidades que no excederán los 8 km/h en ninguna de las ciudades principales de la zona.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 4 de noviembre : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h. Jueves 5 de noviembre : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Viernes 6 de noviembre: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

La tendencia general para el resto de la semana es la continuación de un clima estable y seco. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 25°C, mientras que las mínimas solo bajarán ligeramente, manteniendo mañanas frescas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima templado?

Ante estas condiciones templadas y la baja probabilidad de lluvia, se aconseja a la población mantenerse hidratada. Es importante beber abundante agua a lo largo del día, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Se recomienda usar ropa ligera y de colores claros durante el día. Aunque las noches serán frescas, con mínimas alrededor de los 11°C a 12°C, un suéter o chamarra ligera será suficiente para protegerse.

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