México ‘reconquista’ California: ¿Quién es Xavier Becerra, hijo de mexicanos que se perfila a gobernador?

Rompe con la narrativa del racismo, así celebró la presidenta Claudia Sheinbaum la candidatura de Xavier Becerra para gobernar California, Estados Unidos, un hombre de padres inmigrantes mexicanos.

La mandataria también aplaudió la ventaja de Becerra frente a su rival republicano de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

“Está muy bien que la parte de ese país tenga también su representación. (Rompe con) la narrativa del clasismo, racismo que tienen que acabar en cualquier lugar del mundo”, comentó durante la mañanera del 3 de noviembre.

¿Quién es Xavier Becerra, posible gobernador de California?

En medio de la política antimigrante de Donald Trump, Xavier Becerra aparece como el candidato favorito en California. Su ascendencia mexicana tiene un significado especial para la comunidad hispana: sus padres son mexicanos que llegaron a Estados Unidos.

Becerra es hijo de inmigrantes de clase trabajadora. Su madre es originaria de Jalisco, México, y su padre llegó a territorio estadounidense con apenas 12 dólares en la bolsa, de acuerdo con el sitio oficial de su campaña.

Ese entorno familiar impulsó a Becerra a convertirse en el primer integrante de su familia en graduarse de una universidad. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Stanford y posteriormente obtuvo el doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de la misma institución.

Tras una trayectoria de 35 años en el servicio público, que incluye su paso por la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de California y la titularidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Becerra se perfila como uno de los principales contendientes para dirigir la economía estatal más grande del país.

Xavier Becerra aventaja al candidato republicano

En la contienda por la gubernatura de California, Becerra busca suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom. Su rival es el republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News.

El candidato demócrata encabeza la intención de voto con 61 por ciento de respaldo, 25 puntos porcentuales por encima de Hilton, quien registra 35 por ciento. Así lo indica la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley (IGS), patrocinada por Los Angeles Times.

De acuerdo con Mark DiCamillo, director de encuestas del IGS, Becerra cuenta con un respaldo prácticamente unánime entre los votantes del Partido Demócrata.

Para los analistas políticos y la comunidad mexicana, la contienda por la gubernatura de California tiene un interés estratégico. El estado concentra la mayor población de origen mexicano en Estados Unidos y constituye uno de los principales motores económicos del país.

Con información de EFE.