El partido que juegan en el Partido Demócrata

Si las elecciones legislativas fueran hoy, los demócratas aventajarían a los republicanos por alrededor de seis puntos en el voto genérico.

Es una ventaja importante, pero menor a la esperable ante el desplome de Donald Trump, cuyo saldo de aprobación se encuentra 20 puntos bajo el agua.

¿Por qué el rechazo al presidente no se traduce en una ventaja mayor?

Parte de la respuesta está en que el Partido Demócrata continúa siendo una marca sin identidad suficientemente clara y atrapada en una discusión sobre el camino a seguir.

Entre los republicanos prácticamente no existe debate: representantes, senadores, gobernadores y aspirantes parecen resignados a seguir orbitando alrededor de Trump.

Incluso quienes conocen el costo electoral de esta subordinación prefieren el silencio antes que desafiarlo.

El partido más intenso se juega en la cancha demócrata. Dos perspectivas disputan el balón, cada una convencida de conocer la estrategia para anotar los goles que devolverán al partido al poder.

La primera sostiene que la moderación ya fue probada y resultó insuficiente. Matthew Karp y Perry Bacon Jr. argumentan que los demócratas no perdieron a los trabajadores por ser excesivamente progresistas, sino por dejar de representar con claridad sus intereses económicos.

Se convirtieron en el partido de los profesionales universitarios, las grandes ciudades y los discursos cuidadosamente calibrados, mientras millones dejaron de encontrar una diferencia tangible entre ellos y el establishment que prometían transformar.

Para esta perspectiva, los goles llegarán mediante mejores salarios, sindicatos fuertes, vivienda accesible, salud pública y confrontación con monopolios, grandes corporaciones y los multibillonarios.

El progresismo cultural, tan necesario para una sociedad más justa, entusiasma a los activistas, pero puede alejar a sectores populares socialmente más tradicionales.

En la otra mitad de la cancha, Ruy Teixeira sostiene que los demócratas se alejaron del mainstream cultural estadounidense.

Sus posiciones sobre inmigración, seguridad, raza y género terminaron siendo lo más visible en sus posicionamientos públicos.

Propone combinar políticas económicas liberales con moderación cultural sin moverle mucho a las tradiciones culturales dominantes.

Cada bando lleva su propio marcador. Los progresistas presentan los triunfos de Zohran Mamdani en Nueva York y Peggy Flanagan en Minnesota como demostración de que una agenda económica audaz puede movilizar nuevos electores.

Los moderados responden con las victorias de Abigail Spanberger en Virginia y Mikie Sherrill en Nueva Jersey, capaces de atraer independientes y algunos votantes de Donald Trump.

La reciente derrota de la autodenominada demócrata socialista Francesca Hong frente al moderado David Crowley en las primarias de Wisconsin suma un tanto a su argumento.

Pero convertir cada primaria o elección local en final del campeonato confunde contextos, electorados y personalidades.

En realidad, las distancias entre ambas perspectivas no son tan grandes como parecen.

Las magnifican sus propios protagonistas, aliados y medios afines para movilizar a sus respectivas porras.

Después son multiplicadas por el ecosistema republicano, dedicado a combatir, denostar y, sobre todo, asustar al elector común.

Presentan cualquier política demócrata como antesala del infierno, la depravación, el caos o el comunismo.

A esta disputa ideológica se suma otra, quizá igualmente profunda: la tensión generacional.

Una parte de la militancia demócrata observa a representantes de más de 70 años, instalados durante décadas en escaños seguros, y los percibe como una dirigencia envejecida, cautelosa y desconectada de la urgencia y retos del momento.

En 2026, siete representantes demócratas han perdido sus primarias, varios frente a contendientes más jóvenes.

Muchos electores demócratas no parecen exigir solamente nuevas ideas, sino nuevos jugadores capaces de defenderlas con mayor fuerza.

La discusión no se resolverá escogiendo mecánicamente entre izquierda y centro, ni entre jóvenes y viejos.

Los candidatos exitosos comparten una cualidad: claridad.

Saben qué defienden y proyectan autenticidad.

La criptonita de cada facción es distinta. Para un progresista, aparecer obcecado, intolerante o incapaz de escuchar.

Para un moderado, mostrarse ambivalente, indefinido y tibio.

El primero puede convertir la convicción en dogma; el segundo, confundir prudencia con ausencia de principios.

Para enfrentar a un Partido Republicano sometido a un solo hombre, no necesitan uniformidad. Necesitan renovación, autenticidad, trabajo en equipo sin borrar diferencias.