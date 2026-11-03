México recibe 5.3 mil mdd de remesas en septiembre, su cantidad más baja en 5 meses

Las remesas recibidas fueron 1.7 por ciento menores a las que se registraron en agosto. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock / Banxico).

México recibió remesas por un valor de 5 mil 362 millones de dólares durante septiembre, su monto más bajo desde abril de este mismo año, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

No obstante, el dato de septiembre de 2026 representa un aumento en las remesas de 1.6 por ciento en comparación con el mismo mes, pero de 2025.

Si bien se observó un avance frente a la caída de remesas registrada en agosto, el dato de septiembre fue el de menor dinamismo desde febrero pasado.

Para el envío de remesas en septiembre, se usaron 12.6 millones de transacciones, con un envío promedio de 426 dólares. “Aunque Estados Unidos tiene un mayor dinamismo, esto no se está viendo reflejado en el empleo y por consecuencia tampoco en las remesas. No es que vayan a presentar un crecimiento exponencial o más cercano a un doble dígito en lo que resta del año”, estimó Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.

¿Cuánto cayeron las remesas enviadas a México a tasa mensual?

Las remesas recibidas fueron 1.7 por ciento menores a las que se registraron en agosto, con lo que se ligaron dos meses consecutivos de contracciones. Además, siete de nueve meses de 2026 han presentado balances negativos en remesas.

En el acumulado de datos del Banxico al cierre del tercer trimestre, México ha recibido 47 mil 164 millones de dólares, cifra mayor en 2.1 por ciento que la reportada en el mismo periodo de 2025. Es el avance más moderado desde 2013 si se elimina la contracción del año pasado para el mismo periodo.

¿Cuáles son los factores que afectan el envío de remesas?

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, explicó que las remesas son afectadas por la política migratoria de Donald Trump, y es posible que un número considerable de mexicanos que trabajaban en EU ya regresaron a México.

La especialista proyectó que las remesas no tendrán un repunte significativo en el largo plazo y, debido a la reciente depreciación del peso, se prevé que a partir de octubre se pueda empezar a observar una recuperación en el poder adquisitivo para las familias que reciben dólares de sus familiares en EU.

¿Cómo va la contratación de mexicanos en EU?

Un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) mostró que las cifras del mercado laboral de Estados Unidos revelan que en los primeros nueve meses de 2026 continuó la contracción del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes, misma que comenzó desde finales de 2024.

En los primeros tres trimestres de 2026, detalló, tales niveles de ocupación registraron caídas anuales de cerca de 278 mil trabajadores mexicanos inmigrantes en la industria de la construcción, de 107 mil ocupaciones en los servicios de alimentación, recreación y hospedaje, y de casi 80 mil trabajadores en las manufacturas.

“Todo ello sugiere que en 2025 y los primeros nueve meses de 2026, en Estados Unidos, se redujo la población mexicana inmigrante, lo que posiblemente reflejó un importante retorno voluntario e involuntario de migrantes mexicanos a su país de origen”, precisó.