Economía de EU se acelera 3.4% en el 3T y supera pronósticos

La inversión en infraestructura tecnológica e inteligencia artificial fue uno de los principales motores del crecimiento económico de EU. (Gemini).

La economía estadounidense aceleró su crecimiento a 3.4 por ciento en el tercer trimestre a tasa trimestral, por arriba del 3.2 por ciento estimado por los analistas, impulsada principalmente por la inversión y el consumo privado.

Los analistas destacaron que buena parte del gasto en inversión está relacionada con el auge en infraestructura para inteligencia artificial, lo que ha beneficiado a México, que se ha consolidado como uno de los proveedores de manufactura tecnológica.

De acuerdo con la estimación de la Oficina de Análisis Económico (BEA), el avance del Producto Interno Bruto (PIB) fue el más elevado en cuatro trimestres, y mostró un repunte de la inversión de 19.4 por ciento, que aportó 3.3 puntos porcentuales al crecimiento, y fue su mayor avance desde el segundo trimestre de 2025.

El gasto de los hogares ligó dos trimestres con avances anuales de 3.8 por ciento y aportó 2.5 puntos al crecimiento, respaldado principalmente por el consumo de servicios, que aportó 1.8 puntos al PIB.

“El dinamismo de la inversión privada se debió en gran medida a otro gran aumento en la inversión en equipos de infraestructura tecnológica, relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), mientras que la inversión en software también registró otro incremento significativo”, indicó Ariane Curtis, economista sénior para Norteamérica de Capital Economics.

La economía de Estados Unidos aceleró su crecimiento durante el tercer trimestre, impulsada por la inversión y el consumo privado. (El Financiero).

James Knightley, economista de ING, señaló que, si bien la inversión empresarial se disparó, liderada por la actividad tecnológica, dado que muchos insumos se importaron, el comercio neto compensó por completo la contribución de la inversión de capital.

“El fuerte gasto de los consumidores y las inversiones se ve frenado por el aumento vertiginoso de las importaciones tecnológicas”, apuntó. Según las cifras, el comercio exterior neto restó 3.3 puntos porcentuales al crecimiento económico, como resultado de una contracción de 5.7 por ciento en las exportaciones combinada con un salto de 19.7 por ciento en las importaciones.

La actividad tecnológica, dado que muchos insumos se importaron, el comercio neto compensó por completo la contribución de la inversión de capital.

“El fuerte gasto de los consumidores y las inversiones se ve frenado por el aumento vertiginoso de las importaciones tecnológicas”, apuntó. Según las cifras, el comercio exterior neto restó 3.3 puntos porcentuales al crecimiento económico, como resultado de una contracción de 5.7 por ciento en las exportaciones combinada con un salto de 19.7 por ciento en las importaciones.

Impulso a México

Andrés Abadía, economista en jefe de Pantheon Macroeconomics, resaltó que el principal impulso vino de la inversión tecnológica: el desembolso en equipo aumentó 20.9 por ciento, y casi dos tercios de ese dinamismo se explicaron por el gasto en computadoras y equipo relacionado, que se disparó 66.7 por ciento.

Estimó que el crecimiento de Estados Unidos, liderado por la infraestructura en IA, debería favorecer la demanda de exportaciones mexicanas, particularmente en manufacturas, componentes industriales y bienes de uso intermedio. “Buena parte del auge de inversión de EU está concentrada en tecnología e inteligencia artificial, sectores con un elevado contenido importado.

México podría beneficiarse de una mayor demanda de componentes y equipos, pero la magnitud dependerá de su participación en esas cadenas de suministro y de la evolución de las relaciones comerciales”, indicó.

Datos apuntan a alza de tasas

Para los analistas, las cifras económicas fortalecen la expectativa de ajustes al alza en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal.

“Tras el mantenimiento sin cambios de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión anterior, creemos que la combinación actual de un crecimiento económico sólido y una inflación aún elevada contribuye a reforzar las expectativas del mercado de otro aumento de los tipos de interés en diciembre”, dijo Brock Weimer, estratega en Edward Jones.

Analistas de ING señalaron que es probable que la Fed concluya que aún tiene trabajo por hacer para controlar las presiones inflacionarias, lo que los lleva a prever una subida de 25 puntos en la reunión de diciembre.

“Si la actividad, el consumo y la inversión continúan creciendo tan rápido como lo hicieron el trimestre pasado, es difícil prever que las presiones inflacionarias generadas internamente se alivien significativamente, particularmente en el contexto de un impulso inflacionario impulsado por la energía”, apuntó por su parte Ariane Curtis, economista de Capital Economics.

Felipe Barragán, estratega en Pepperstone, indicó que si la inflación no cede al objetivo del 2 por ciento en los próximos meses, crece la probabilidad de una alza de tasas en diciembre, lo que prolongaría la presión sobre los bonos de largo plazo y mantendría elevado al dólar.