Oracle apuesta por IA para las tareas complejas: ‘Damos a las personas más tiempo de ser humanos’

Las Vegas, Nevada.- Con el objetivo de que la IA asuma una mayor parte del trabajo operativo, mientras las personas tienen “más tiempo para ser humanos”, Oracle presentó herramientas de inteligencia artificial empresarial con la capacidad de analizar información, evaluar alternativas, coordinar procesos y ejecutar acciones de alta complejidad en áreas como finanzas, recursos humanos, ventas y cadenas de suministro.

“Estamos dando a las personas más tiempo para ser humanas y esa es nuestra ambición para la inteligencia artificial”, aseguró Mike Sicilia, CEO de Oracle, mpresa creada por el millonario Larry Ellison, durante el primer día del Oracle AI World 2026.

Durante la keynote principal del evento, Mike Sicilia presentó aplicaciones para la plataforma de Fusion Cloud, que incluyen controles de seguridad, privacidad y gobernanza en todos los sistemas de inteligencia artificial.

También de revelaron aplicaciones para acelerar la implementación de software, mejoras para analizar datos en distintos entornos de nube y una arquitectura que incorpora controles de seguridad, privacidad y gobernanza.

La propuesta representa un avance en el uso de agentes de inteligencia artificial dentro de las empresas: sistemas que no se limitan a responder preguntas, sino que pueden participar en la ejecución de tareas y coordinar los pasos necesarios para cumplir objetivos de negocio.

El Oracle AI World 2026 inició con la presentación de las nuevas herramientas de IA. (Cortesía: Oracle)

¿Qué anunció Oracle sobre sus agentes de inteligencia artificial?

Oracle presentó aplicaciones basadas en Fusion Claw para los departamentos de finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, ventas y atención al cliente.

Estas herramientas utilizan un sistema de ejecución de IA diseñado para realizar tareas empresariales complejas, entre ellas el análisis financiero, la planeación de personal, la optimización de compras y la gestión del servicio al cliente.

A diferencia de los asistentes de inteligencia artificial tradicionales, las aplicaciones presentadas en el Oracle AI World 2026 tienen la capacidad de analizar información, evaluar alternativas, coordinar flujos de trabajo y ejecutar acciones autorizadas dentro de los controles de cada organización.

La empresa también presentó Fusion Companion y Fusion Agentic Home, que permiten a delegar tareas a la IA mediante herramientas compatibles, como ChatGPT de OpenAI, o directamente desde las aplicaciones Oracle Fusion.

De acuerdo con los anuncios, estos sistemas son capaces de identificar un flujo de trabajo y determinar qué aprobaciones necesita para alcanzar un objetivo sin obligar al usuario a navegar manualmente entre distintas aplicaciones.

“La próxima era de la IA empresarial consiste en ofrecer software que haga cada vez más trabajo, mientras las personas definen los objetivos y establecen las políticas”, señaló Chris Leone, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de aplicaciones de Oracle.

¿Cómo puede utilizarse la IA de Oracle en las empresas?

Las nuevas aplicaciones de Oracle se dirigen a procesos en los que las compañías necesitan analizar información, coordinar decisiones y ajustar operaciones conforme cambian las condiciones del negocio.

En la cadena de suministro, Oracle amplió Fusion Agentic con herramientas para gestionar interrupciones, administrar recursos limitados y optimizar costos de transporte y compras.

Supply Planning Allocation evalúa demandas de materiales escasos y capacidad de producción, mientras que Shipment Load Planning identifica oportunidades para reducir los gastos de transporte.

En las áreas comerciales y de atención al cliente, las aplicaciones están diseñadas para optimizar territorios de ventas, supervisar el desempeño del servicio y mejorar la programación de los servicios en campo.

Oracle señaló que estas herramientas pueden ajustar sus planes cuando cambian las condiciones operativas. Sin embargo, las acciones deben contar con las aprobaciones correspondientes antes de ejecutarse.

Oracle presentó agentes de inteligencia artificial empresarial capaces de realizar tareas más complejas. (Cortesía: Oracle)

Oracle busca reducir los riesgos de la inteligencia artificial

La compañía presentó Deep Trust AI Architecture, diseñada para incorporar controles de seguridad, privacidad y gobernanza en los sistemas empresariales de IA.

Señaló que su objetivo es reducir los riesgos asociados con el acceso de los agentes de inteligencia artificial a información empresarial confidencial para ejecutar transacciones comerciales.

La seguridad y la supervisión son relevantes en este modelo porque los agentes pueden pasar del análisis de información a la ejecución de acciones. Por ello, las autorizaciones y las políticas de cada organización forman parte del enfoque anunciado por Oracle.

Oracle explicó que las novedades presentadas en AI World 2026 apuntan a ampliar el papel de la inteligencia artificial en las operaciones corporativas. Además de responder consultas, las herramientas buscan asumir tareas, coordinar flujos de trabajo y ejecutar acciones autorizadas en distintas áreas del negocio.